İçişleri Bakanı: 1 Milyon 968 Bin 551 Araç Denetlendi, 416 Bin 230 Lira Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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İçişleri Bakanı: 1 Milyon 968 Bin 551 Araç Denetlendi, 416 Bin 230 Lira Cezai İşlem Uygulandı

İçişleri Bakanı: 1 Milyon 968 Bin 551 Araç Denetlendi, 416 Bin 230 Lira Cezai İşlem Uygulandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 9-16 Mayıs tarihleri arasında yapılan trafik denetimlerinde 1 milyon 968 bin 551 aracın denetlendiğini ve 416 bin 230 lira cezai işlem uygulandığını bildirdi. Aşırı hız nedeniyle yapılan işlemlerin 104 bin 382 olduğunu belirten Yerlikaya, trafik kurallarına uyma ve emniyet tedbirlerini ihmal etmeme çağrısı yaptı.

18.05.2024 11:31
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9-16 Mayıs'ta 1 milyon 968 bin 551 aracın denetlenerek, 416 bin 230 lira cezai işlem uygulandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından, trafik ekiplerince 9-16 Mayıs'ı kapsayan 1 haftalık sürede yapılan trafik denetimleriyle ilgili verileri paylaştı.

Söz konusu tarihlerde 1 milyon 968 bin 551 aracın denetlendiğini aktaran Yerlikaya, ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 241 sürücüye işlem yapıldığını belirtti.

Ali Yerlikaya, 104 bin 382'si aşırı hız nedeniyle olmak üzere 416 bin 230 işlem yapıldığını bildirerek, "Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı: 1 Milyon 968 Bin 551 Araç Denetlendi, 416 Bin 230 Lira Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika

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