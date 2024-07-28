İçişleri Bakanı: 18-25 Temmuz'da 2 milyon 464 bin 204 araç denetlendi - Son Dakika
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İçişleri Bakanı: 18-25 Temmuz'da 2 milyon 464 bin 204 araç denetlendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyet ve jandarma trafik ekiplerinin 18-25 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirdiği denetlemelerde 2 milyon 464 bin 204 aracın kontrol edildiğini ve 423 bin 69 sürücüye işlem yapıldığını açıkladı. Denetimlerde hız ihlali, periyodik muayene eksikliği, emniyet kemeri kullanmama gibi trafik kurallarına uymayan sürücülere işlem yapıldığı belirtildi.

28.07.2024 08:07
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 18-25 Temmuz'da 2 milyon 464 bin 204 aracın denetlendiğini, 423 bin 69 sürücüye işlem yapıldığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından, emniyet ve jandarma trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen, 18-25 Temmuz'daki denetlemelere ilişkin bilgi verdi.

Denetimlerde 2 milyon 464 bin 204 aracın denetlendiği bilgisini veren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 259 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 118 bin 349, periyodik muayenesi yaptırılmamış 24 bin 796, emniyet kemeri kullanmayan 19 bin 246, sürücü belgesiz araç kullanan 14 bin 703 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 9 bin 391 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 423 bin 69 araca/sürücüye işlem yapıldı. Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı: 18-25 Temmuz'da 2 milyon 464 bin 204 araç denetlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı: 18-25 Temmuz'da 2 milyon 464 bin 204 araç denetlendi - Son Dakika
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