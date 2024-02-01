İçişleri Bakanı: 2023\'te 420 Organize Suç Örgütü Çökertildi

Güncel

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 2023'te düzenlenen 'Kafes' operasyonlarında 420 organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 1 Ocak 2023-31 Aralık 2023 tarihleri arasında organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen 'Kafes' operasyonları kapsamında; 11'i uluslararası, 14'ü ulusal, 56'sı bölgesel ve 339'u yerel olmak üzere toplam 420 organize suç örgütünün çökertildiğini belirtti. Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, ülkemizi ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerinden, zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız ve sizlerin desteği ve duasıyla da bunu başaracağız. Tek tek adalete teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.

420 organize suç çetesi içerisinde 6'ı uluslararası, 2'si ulusal, 13'ü bölgesel ve 121'i yerel olmak üzere 142'sinin nitelikli organize suç çetesi olduğunu aktaran Yerlikaya, örgütlerin işlediği suçlara göre sınıflandırıldığında 420 organize suç çetesinin 270'inin organize suç, 128'inin narkotik suç ve 22'sinin siber suç çetesi olduğunu açıkladı.

Bakan Yerlikaya, çökertilen suç örgütlerine ilişkin, "Sınırlarımızın ötesindeki eşkıya ile mücadele ederken şehirlerimizin içindekileri görmezden gelmemiz asla söz konusu değildir ve olamaz. Dağdaki eşkıyanın inlerine girdiğimiz gibi şehir eşkıyalarının tepesine biniyoruz, bineceğiz. Operasyonları düzenleyen kahraman polisimizi ve kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Ülkemizin huzur ve güvenliği için organize suç örgütlerinin enselerinde olmaya devam edeceğiz" dedi.