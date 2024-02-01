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İçişleri Bakanı: 2023'te 420 Organize Suç Örgütü Çökertildi - Son Dakika
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İçişleri Bakanı: 2023'te 420 Organize Suç Örgütü Çökertildi

İçişleri Bakanı: 2023\'te 420 Organize Suç Örgütü Çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2023'te düzenlenen 'Kafes' operasyonlarında 420 organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Operasyonlar sonucunda 11'i uluslararası, 14'ü ulusal, 56'sı bölgesel ve 339'u yerel olmak üzere toplam 420 organize suç örgütü ortadan kaldırıldı. Bakan Yerlikaya, ülkenin ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerinden temizlenmesi için kararlı olduklarını ve halkın desteğiyle bunu başaracaklarını belirtti. Ayrıca, çökertilen suç örgütlerinin suç türlerine göre sınıflandırıldığını ve 270'nin organize suç, 128'inin narkotik suç ve 22'sinin siber suç çetesi olduğunu ifade etti. Bakan Yerlikaya, operasyonları düzenleyen güvenlik güçlerini tebrik ederek, ülkenin huzur ve güvenliği için organize suç örgütlerinin takibinin devam edeceğini vurguladı.

01.02.2024 09:06  Güncelleme: 09:08
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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 2023'te düzenlenen 'Kafes' operasyonlarında 420 organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 1 Ocak 2023-31 Aralık 2023 tarihleri arasında organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen 'Kafes' operasyonları kapsamında; 11'i uluslararası, 14'ü ulusal, 56'sı bölgesel ve 339'u yerel olmak üzere toplam 420 organize suç örgütünün çökertildiğini belirtti. Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, ülkemizi ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerinden, zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız ve sizlerin desteği ve duasıyla da bunu başaracağız. Tek tek adalete teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.

420 organize suç çetesi içerisinde 6'ı uluslararası, 2'si ulusal, 13'ü bölgesel ve 121'i yerel olmak üzere 142'sinin nitelikli organize suç çetesi olduğunu aktaran Yerlikaya, örgütlerin işlediği suçlara göre sınıflandırıldığında 420 organize suç çetesinin 270'inin organize suç, 128'inin narkotik suç ve 22'sinin siber suç çetesi olduğunu açıkladı.

Bakan Yerlikaya, çökertilen suç örgütlerine ilişkin, "Sınırlarımızın ötesindeki eşkıya ile mücadele ederken şehirlerimizin içindekileri görmezden gelmemiz asla söz konusu değildir ve olamaz. Dağdaki eşkıyanın inlerine girdiğimiz gibi şehir eşkıyalarının tepesine biniyoruz, bineceğiz. Operasyonları düzenleyen kahraman polisimizi ve kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Ülkemizin huzur ve güvenliği için organize suç örgütlerinin enselerinde olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı: 2023'te 420 Organize Suç Örgütü Çökertildi - Son Dakika
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