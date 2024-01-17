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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Başkanlığında Güvenlik Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Başkanlığında Güvenlik Toplantısı Düzenlendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında gerçekleştirilen 'Güvenlik Toplantısı'nda, 2023 yılı faaliyetleri değerlendirilerek 2024 yılı hedefleri belirlendi. Bakan Yerlikaya, terörle mücadele, organize suç örgütleriyle mücadele, zehir tacirlerine karşı önlemler ve düzensiz göçmen kaçakçılığına karşı tedbirlerin artırılacağını vurguladı. Toplantıya, bakan yardımcıları, Jandarma Genel Komutanı, Emniyet Genel Müdürü, Sahil Güvenlik Komutanı ve tüm ilin emniyet müdürleri, jandarma komutanları ve sahil güvenlik komutanları katıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Başkanlığında Güvenlik Toplantısı Düzenlendi
17.01.2024 - 14:18,  Güncelleme: 14:19
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında "Güvenlik Toplantısı" düzenlendi.

Bakan Yerlikaya, "Güvenlik Toplantısı"na ilişkin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Emniyet güçlerimizin 2023 yılı faaliyetlerini değerlendirdik, 2024 yılı hedeflerimizi ortaya koyduk. Ülkemizin huzur ve güvenliği için teröristlerin nefeslerini keseceğiz. Organize suç örgütlerine göz açtırmayacağız. Zehir tacirlerine hayatı zehredeceğiz. Düzensiz göçmen kaçakçılığı organizatörlerine geçit vermeyeceğiz. Odak noktamız, suçları önleyici tedbirleri artırmak, suç ve suçlularla amansız bir şekilde mücadele etmektir. İçişleri ailesi olarak durmadan, duraksamadan mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

Toplantıya, bakan yardımcıları, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir ile 81 ilin emniyet müdürleri, jandarma komutanları ve sahil güvenlik komutanları katıldı.

Kaynak: AA
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