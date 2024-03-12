İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında 'Güvenlik Toplantısı' düzenlendi - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında 'Güvenlik Toplantısı' düzenlendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bakan Yardımcıları, Jandarma Genel Komutanı, Emniyet Genel Müdürü, Sahil Güvenlik Komutanı ve ilgili birim yöneticileriyle birlikte haftalık güvenlik toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda terör, asayiş, uyuşturucu, yakalamalar, kaçak sigara, makaron, organize suç örgütleri ve düzensiz göç konuları ele alındı.

12.03.2024 13:23  Güncelleme: 13:26
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında "Güvenlik Toplantısı" düzenlendi.

Yerlikaya, "Güvenlik Toplantısı"na ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Terör, asayiş, uyuşturucu, yakalamalar, kaçak sigara, makaron, organize suç örgütleri ve düzensiz göç konularını içeren haftalık güvenlik toplantımızı, Bakan Yardımcılarımız, Jandarma Genel Komutanımız, Emniyet Genel Müdürümüz, Sahil Güvenlik Komutanımız, ilgili birim yöneticilerimizle birlikte gerçekleştiriyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında 'Güvenlik Toplantısı' düzenlendi - Son Dakika

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