İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında "Güvenlik Toplantısı" düzenlendi.
Yerlikaya, "Güvenlik Toplantısı"na ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Terör, asayiş, uyuşturucu, yakalamalar, kaçak sigara, makaron, organize suç örgütleri ve düzensiz göç konularını içeren haftalık güvenlik toplantımızı, Bakan Yardımcılarımız, Jandarma Genel Komutanımız, Emniyet Genel Müdürümüz, Sahil Güvenlik Komutanımız, ilgili birim yöneticilerimizle birlikte gerçekleştiriyoruz."
Son Dakika › Güncel › İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında 'Güvenlik Toplantısı' düzenlendi - Son Dakika
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 12 Mart'ta, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla Ahmet Yesevi İlkokulu bahçesinde bir tören düzenlendi. Törende, İstiklal Marşı okundu ve Mehmet Akif Ersoy'un hayatı anlatıldı. Öğrencilerin renkli gösterileri ve katılımcıların coşkulu kutlamalarıyla tören gerçekleşti. Ayrıca, İstiklal Marşı okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 12 Mart'ta, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla Ahmet Yesevi İlkokulu bahçesinde bir tören düzenlendi. Törende, İstiklal Marşı okundu ve Mehmet Akif Ersoy'un hayatı anlatıldı. Öğrencilerin renkli gösterileri ve katılımcıların coşkulu kutlamalarıyla tören gerçekleşti. Ayrıca, İstiklal Marşı okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.
Silivri'de yaşanan komşular arasındaki köpek besleme kavgası cinayetle sonuçlandı. İlhan Kalamaz, mahkemelik olduğu komşusu E.Ö. tarafından aracının içinde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ekipleri ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. Katil zanlısı kısa sürede yakalanarak emniyete götürüldü. Soruşturma ise savcı tarafından başlatıldı.
Bolu'nun Mengen ilçesinde, Köprübaşı köyünde bir enerji işletme tesisi mevkiinde kızıl geyik ve boz ayı avlandığı ihbarını değerlendiren Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon düzenleyerek derin dondurucuda kızıl geyik eti ve hayvansal yağ ele geçirdi. Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'nün tür tespit çalışmaları sonucunda, ele geçirilen et ve yağların kızıl geyiğe ait olduğu belirlendi ve enerji işletme tesisinin şantiye şefi İ.Ş. ile yardımcısı M.K. hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri, NARVAS verileri doğrultusunda yapılan operasyonlarla zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Yapılan denetimlerde bir araçta 290 gram sentetik ecza ve 5 sentetik ecza hap, bir ikamette ise 1500 sentetik ecza ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Operasyonlarda 3 kişi gözaltına alındı. Ayrıca, 1829 kişinin GBT sorgusu yapıldı, 176 umuma açık iş yeri kontrol edildi ve çeşitli suçlardan toplamda 25 bin 700 lira idari para cezası uygulandı.
Van, Hakkari, Bitlis ve Muş illerinde, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla çeşitli programlar düzenlendi. Programlarda İstiklal Marşı okundu, konuşmalar yapıldı ve öğrencilere ödüller verildi. Programlara valiler, belediye başkanları, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından "Ocak ayında yıllık cari açıktaki iyileşme mayısa göre 22,6 milyar dolara ulaştı. Bu yılı OVP'deki yüzde 3,1 olan öngörümüzden daha düşük ve sürdürülebilir cari açık seviyesine yakın bir oran ile tamamlamayı bekliyoruz. Bu performans makro finansal istikrarı güçlendirerek dezenflasyon sürecine de ilave katkı sağlayacaktır" mesajını paylaştı.
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