İçişleri Bakanı Çiftçi, AA Haber Ödülleri'nde basın mensuplarını tebrik etti - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Çiftçi, AA Haber Ödülleri'nde basın mensuplarını tebrik etti

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NSosyal hesabından AA Haber Ödülleri törenine ilişkin paylaşımda bulundu. Çiftçi, gazi Meclis'teki törende ödüle layık görülen basın mensuplarını tebrik etti ve AA'nın mazlum coğrafyaların sesi olan çalışmalarını takdirle takip ettiklerini belirtti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Milli Mücadele yıllarından bugüne milletimizin sesini dünyaya duyuran Anadolu Ajansının, bugün de mazlum coğrafyaların sesi olan çalışmalarını takdirle takip ediyoruz." ifadesini kullandı.

Çiftçi, NSosyal hesabından, Türkiye'de habercilik sektörünün gelişimini desteklemek, etik değerlerin korunmasını sağlamak, güvenilir ve kaliteli içerik üretimini teşvik etmek amacıyla Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Anadolu Ajansı Haber Ödülleri" törenine ilişkin paylaşımda bulundu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un himayesinde gazi Meclis'te gerçekleştirilen törene katıldıklarını belirten Çiftçi, haberciliğin yalnızca gelişmeleri aktarmak değil, hakikatin izini sürmek, doğru bilgiyi toplumla buluşturmak ve kamuoyuna karşı sorumluluk taşımak olduğunu ifade etti.

Bakan Çiftçi, bu anlayışla meslek ilkelerine bağlı kalarak başarılı çalışmalara imza atan ve ödüle layık görülen basın mensuplarını tebrik ederek, şunları kaydetti:

"Milli Mücadele yıllarından bugüne milletimizin sesini dünyaya duyuran Anadolu Ajansının, bugün de mazlum coğrafyaların sesi olan çalışmalarını takdirle takip ediyoruz. Bu köklü habercilik anlayışının yaşatılmasına ve geliştirilmesine sundukları katkılardan dolayı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanımız Sayın Burhanettin Duran ve Anadolu Ajansı Genel Müdürü Sayın Serdar Karagöz başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyor, tüm basın mensuplarımıza çalışmalarında başarılar diliyorum."

Kaynak: AA
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