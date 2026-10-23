İçişleri Bakanı Çiftçi, Bakan Müşaviri Çiftçi ile Melda Önal'ın nikahında şahitlik yaptı

İçişleri Bakanı Çiftçi, Bakan Müşaviri Çiftçi ile Melda Önal'ın nikahında şahitlik yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bakan Müşaviri Muhammed Çiftçi ile Melda Önal'ın nikahına katılarak şahitlik yaptığını açıkladı. Bakan yardımcıları Kübra Güran Yiğitbaşı ve Ali Çelik'in de katıldığı merasimde Çiftçi, genç çifte mutluluk diledi.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bakan Müşaviri Muhammed Çiftçi ile Melda Önal'ın nikah şahidi oldu.
Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bakan yardımcıları Kübra Güran Yiğitbaşı ve Ali Çelik ile çiftin nikah merasimine katıldığını ve nikah şahitliğini yaptığını belirtti.
Çifte mutluluk dileyen Bakan Çiftçi, "Genç çiftimize, bir ömür boyu huzur, mutluluk ve iki cihan saadeti diliyorum. Rabbim birlikteliklerini hayırla ve muhabbetle daim kılsın." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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