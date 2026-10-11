İçişleri Bakanı Çiftçi, Dünya Kız Çocukları Günü'nde Gazze ve Filistin'e değindi - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Çiftçi, Dünya Kız Çocukları Günü'nde Gazze ve Filistin'e değindi

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Dünya Kız Çocukları Günü'nü NSosyal paylaşımıyla kutladı. Çiftçi, kız çocuklarının hayallerini gerçekleştirmesini ve başarı hikâyeleri yazmasını diledi; Gazze ve Filistin'de yaşananların vicdanları derinden yaraladığını belirtti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutladı.

Bakan Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, kız evlatlarının, Allah'ın hanelere lütfettiği sevinç ve ömürlere kattığı bereket olduğunu vurguladı.

Her birinin yüzündeki tebessümün, gönüllerinde ayrı bir mutluluk olduğunu belirten Çiftçi, paylaşımında şunları kaydetti:

"İstiyoruz ki her kızımız sevgiyle büyüsün, hayallerini gerçekleştirsin, bilimde, sanatta, ve hayatın her alanında kendi başarı hikayesini yazsın. Başarılarıyla ve yetiştirdiği nesillerle, her biri geleceğimize ayrı bir değer katsın. Biz bütün çocuklar için böyle güzel bir gelecek arzu ederken, dünyanın farklı coğrafyalarında savaşın ve açlığın ağır yükünü taşıyan masum yavruların acısını da yüreğimizde hissediyoruz. Özellikle Gazze'de, Filistin'de yaşananlar hepimizin vicdanını derinden yaralıyor.

En büyük temennimiz, bütün çocukların huzurla büyümesi, umutla yarınlara yürümesidir. Hiçbir çocuk savaşın, açlığın ve zulmün gölgesinde büyümesin, hiçbir masum yavrunun nasibine korku ve gözyaşı düşmesin. 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nde Cenabıhak'tan bütün evlatlarımızı muhafaza eylemesini, kızlarımızın bahtını ve yolunu açık kılmasını niyaz ediyorum."

Kaynak: AA
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