İçişleri Bakanı Çiftçi, kuvvetli yağışlarda sel riskine karşı tedbir çağrısı yaptı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kuvvetli yağışlar nedeniyle oluşabilecek sel ve su taşkınlarına karşı vatandaşların tedbirli olması ve resmi uyarıları dikkate alması gerektiğini belirtti.

Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Kuvvetli yağışların sel ve su taşkınlarına yol açabileceği bugünlerde, tehlikelere karşı hazırlıklı olmak ve gerekli tedbirleri zamanında almak hayati önem taşıyor. Alınan her tedbir, olası bir tehlikenin ağır sonuçlara dönüşmesini engelleyebilir. İnsan hayatı her şeyden kıymetlidir. Kıymetli vatandaşlarımızdan istirhamım, kendi canlarını ve sevdiklerini korumak adına tedbiri elden bırakmamaları, resmi uyarılara hassasiyetle riayet etmeleridir. Rabb'im milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin."