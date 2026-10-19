İçişleri Bakanı Çiftçi: "Muhtarlarımız devletimizin sahadaki en yakın yol arkadaşlarıdır"

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Muhtarlar Günü'ne ilişkin açıklamasında, "Türkiye Yüzyılı vizyonu, devletimizin bütün kurumlarıyla milletimize daha iyi hizmet sunma iradesinin yol haritasıdır. Bu büyük yürüyüşte muhtarlarımız, devletimizin sahadaki en yakın yol arkadaşlarıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı'nda düzenlenen "19 Ekim Muhtarlar Günü" programında konuşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, devlet geleneğinde muhtarlığın millet ile devlet arasındaki gönül bağının en köklü müesseselerinden biri olduğunu ifade etti.

Muhtarların, mahalle ve köylerin ihtiyaçlarını bilerek vatandaşların taleplerini devlete ulaştırdığını belirten Çiftçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde muhtarlık kurumunun güçlendirilmesi, çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve devlet yönetiminde daha etkin bir konuma kavuşması için tarihi adımlar atıldığını dile getirdi.

"BU BÜYÜK YÜRÜYÜŞTE MUHTARLARIMIZ, DEVLETİMİZİN SAHADAKİ EN YAKIN YOL ARKADAŞLARIDIR"

Bakan Çiftçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhtarları Cumhurbaşkanlığı'nda ağırlamasının milletle kurulan gönül bağının bir tezahürü olduğunu vurgulayarak, "Ortaya koyduğunuz Türkiye Yüzyılı vizyonu, devletimizin bütün kurumlarıyla milletimize daha iyi hizmet sunma iradesinin yol haritasıdır. Bu büyük yürüyüşte muhtarlarımız, devletimizin sahadaki en yakın yol arkadaşlarıdır. Öncülüğünüzde 'Terörsüz Türkiye' hedefimiz doğrultusunda milli birliğimizi tahkim etmeye, kardeşlik bağımızı güçlendirmeye, ülkemizin her köşesinde huzuru ve güveni hakim kılmaya kararlılıkla devam edeceğiz" diye konuştu.

İçişleri Bakanlığı olarak valiler, kaymakamlar, muhtarlar ve tüm personelle birlikte vatandaşların derdine derman olan, devletin şefkatini ve adaletini her hanede hissettiren bir anlayışla çalışmayı sürdüreceklerini söyleyen Çiftçi, "Türkiye Yüzyılı" hedeflerine aynı azim ve heyecanla yürüyeceklerini ifade etti. Bakan Çiftçi, konuşmasını tüm muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutlayarak tamamladı.