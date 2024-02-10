İçişleri Bakanı: 'Kafes-38' operasyonlarında 2 organize suç örgütü çökertildi - Son Dakika
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İçişleri Bakanı: 'Kafes-38' operasyonlarında 2 organize suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı: \'Kafes-38\' operasyonlarında 2 organize suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 ilde düzenlenen 'Kafes-38' operasyonlarında 2 organize suç örgütünün çökertildiğini, elebaşları ile birlikte toplam 16 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar neticesinde; 312 senet ve 5 çek, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve çok miktarda para, tapu, silah ve mühimmata el konuldu. Suçtan elde edilen değerlendirilen 58 milyon lira malvarlığına tedbir kararı uygulanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

10.02.2024 09:38
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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 4 ilde düzenlenen 'Kafes-38' operasyonlarında 2 organize suç örgütünün çökertildiğini, elebaşları ile birlikte toplam 16 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, organize suç örgütleriyle mücadele kapsamında 4 ilde 'Kafes-38' operasyonları düzenlendiğini belirtti. Buna göre; Cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Balıkesir, Burdur, Manisa ve Tekirdağ İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlarda, Balıkesir'de elebaşılığını Cengiz Güven'in ve Tekirdağ'da elebaşılığını Nevzat Halitoğlu'nun yaptığı 2 organize suç örgütü çökertildi. Elebaşları ile birlikte toplam 16 şüpheli yakalandı. Operasyonlar neticesinde; 312 senet ve 5 çek, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve çok miktarda para, tapu, silah ve mühimmata el konuldu. 'Tefecilik', 'yağma', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından haklarında işlem başlatılan şüphelilerin, suçtan elde ettiği değerlendirilen 58 milyon lira malvarlığına tedbir kararı uygulanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Operasyonları gerçekleştiren Cumhuriyet başsavcılıkları ile jandarma ekiplerini tebrik eden Yerlikaya, "Milletimizin duası sizinle. Suç örgütü kurarak halkımızın huzurunu bozanların her an enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız" dedi.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı: 'Kafes-38' operasyonlarında 2 organize suç örgütü çökertildi - Son Dakika
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