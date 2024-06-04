İçişleri Bakanı: 'Kalkan-23' Operasyonunda 63 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü Yakalandı - Son Dakika
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İçişleri Bakanı: 'Kalkan-23' Operasyonunda 63 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı'nın koordinasyonunda gerçekleştirilen 'Kalkan-23' operasyonlarında Muğla, Van, Çanakkale ve Şırnak illerinde 63 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucunda 38 kişi tutuklandı, 14 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi ve 11 kişi serbest bırakıldı. Ayrıca, 125 düzensiz göçmen de yakalandı ve sınır dışı işlemleri başlatıldı. Bakan Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren jandarma ekiplerini tebrik ederek, insan kaçakçılığına karşı kararlılıkla mücadele edileceğini vurguladı.

04.06.2024 09:02
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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 4 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik düzenlenen 'Kalkan-23' operasyonlarında 63 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını, 38'inin tutuklandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 4 ilde 'Kalkan-23' operasyonları düzenlendiğini belirtti. Buna göre; İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu Muğla, Van, Çanakkale ve Şırnak'ta 63 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Organizatörlerden; 38'i tutuklandı, 14'ü hakkında adli kontrol kararı verildi, 11'i serbest bırakıldı. Ayrıca, 125 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlükleri'ne teslim edilerek, sınır dışı işlemleri başlatıldı.

Operasyonları gerçekleştiren jandarma ekiplerini tebrik eden Yerlikaya, "Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki insan kaçakçılığı yaparak, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan organizatörlere asla fırsat vermeyeceğiz. Ülkemizin her bölgesinde kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız aralıksız devam edecek" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı: 'Kalkan-23' Operasyonunda 63 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı: 'Kalkan-23' Operasyonunda 63 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü Yakalandı - Son Dakika
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