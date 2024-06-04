İçişleri Bakanı: 'Kalkan-23' Operasyonunda 63 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü Yakalandı

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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 4 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik düzenlenen 'Kalkan-23' operasyonlarında 63 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını, 38'inin tutuklandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 4 ilde 'Kalkan-23' operasyonları düzenlendiğini belirtti. Buna göre; İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu Muğla, Van, Çanakkale ve Şırnak'ta 63 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Organizatörlerden; 38'i tutuklandı, 14'ü hakkında adli kontrol kararı verildi, 11'i serbest bırakıldı. Ayrıca, 125 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlükleri'ne teslim edilerek, sınır dışı işlemleri başlatıldı.

Operasyonları gerçekleştiren jandarma ekiplerini tebrik eden Yerlikaya, "Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki insan kaçakçılığı yaparak, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan organizatörlere asla fırsat vermeyeceğiz. Ülkemizin her bölgesinde kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız aralıksız devam edecek" dedi.