İçişleri Bakanı: 'Kuyu-10' Operasyonunda 11 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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İçişleri Bakanı: 'Kuyu-10' Operasyonunda 11 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Karabük merkezli düzenlenen 'Kuyu-10' operasyonunda suç örgütünün çökertilerek, 11 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonda elebaşılığını yapan Sezgin ve İmdat Yüksel'in de bulunduğu suç örgütü üyeleri, çeşitli suçlardan aranıyordu. Operasyonda çok sayıda silah ve belge ele geçirildi.

20.07.2024 08:31
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Karabük merkezli 3 ilde düzenlenen "Kuyu-10" operasyonunda elebaşılığını Sezgin ve İmdat Yüksel'in yaptığı suç örgütünün çökertilerek, 11 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, Karabük İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Karabük, İstanbul ve Ankara'da "Kuyu-10" operasyonunun düzenlendiğini belirtti.

Operasyonda aralarında örgütün elebaşılığını yapan Sezgin Yüksel ve İmdat Yüksel'in de bulunduğu 11 suç örgütü üyesi şüphelinin yakalandığını bildiren Yerlikaya, şüphelilerin "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "yağma", "nitelikli dolandırıcılık", "kasten yaralama", "tehdit" ve "uyuşturucu madde ticareti" suçlarını işlediklerinin belirlendiğini ifade etti.

Operasyonda 4 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, çok sayıda senet, pos cihazı ve doküman ele geçirildiğini belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı: 'Kuyu-10' Operasyonunda 11 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı: 'Kuyu-10' Operasyonunda 11 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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