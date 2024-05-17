İçişleri Bakanı: Mercek-19 Operasyonlarında 1877 Silah Ele Geçirildi - Son Dakika
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İçişleri Bakanı: Mercek-19 Operasyonlarında 1877 Silah Ele Geçirildi

İçişleri Bakanı: Mercek-19 Operasyonlarında 1877 Silah Ele Geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 5 günde yurt genelinde gerçekleştirilen 'Mercek-19' operasyonlarında 1877 silah ele geçirildiğini ve 2 bin 89 şüpheli hakkında işlem yapıldığını duyurdu. Operasyonlar kapsamında ruhsatsız tabancalar, kurusıkıdan çevrilmiş tabancalar, uzun namlulu tüfekler ve ruhsatsız av tüfekleri ele geçirildi.

17.05.2024 09:21
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 5 günde silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah taşıyanlara yönelik yurt genelindeki "Mercek-19" operasyonlarında 1877 silah ele geçirildiğini ve 2 bin 89 şüpheli hakkında işlem yapıldığını duyurdu.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, il jandarma komutanlıkları ve il emniyet müdürlükleri tarafından İstanbul, Adana, İzmir, Konya, Diyarbakır, Ankara, Trabzon, Sakarya, Kocaeli ve Muğla'nın da arasında bulunduğu 77 ilde "Mercek-19" operasyonları düzenlendiğini bildirdi.

Operasyonlar kapsamında evlerde, iş yerlerinde, halka açık alanlarda ve yol aramalarında ruhsatsız 1315 ruhsatsız tabanca, 154 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 53 uzun namlulu tüfek, 355 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 1877 silah ele geçirildiğini aktaran Yerlikaya, 2 bin 89 şüpheli hakkında işlem yapıldığı bilgisini verdi.

Operasyonları koordine eden valileri, kaymakamları, operasyonları gerçekleştiren emniyet güçlerini tebrik eden Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, terör örgütlerine, organize suç örgütlerine, şehir eşkıyalarına, uluslararası kartel haline gelmiş zehir tacirlerine, uluslararası örgütlenmiş göçmen kaçakçılarına ruhsatsız silah temin edenleri bir bir yakalayıp adalete teslim etmeye devam edeceğiz. Sizlerin dua ve desteğiyle kendi karanlık düzenlerinin hakim olmasını isteyen suç odaklarıyla mücadelemiz aralıksız sürecek."

Kaynak: AA

İçişleri Bakanı, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı: Mercek-19 Operasyonlarında 1877 Silah Ele Geçirildi - Son Dakika

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