İçişleri Bakanı: Metin Singer'in elebaşılığını yaptığı suç örgütü çökertildi - Son Dakika
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İçişleri Bakanı: Metin Singer'in elebaşılığını yaptığı suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı: Metin Singer\'in elebaşılığını yaptığı suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Edirne merkezli 3 ilde düzenlenen 'Mahzen-44' operasyonlarında elebaşılığını Metin Singer'in yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Operasyonlarda 15 şüpheli yakalanırken, suçlamalar arasında örgüt kurma, kasten öldürmeye teşebbüs, yağma, kundaklama gibi suçlar bulunuyor. Operasyonlarda ruhsatsız tabancalar, sahte pasaportlar ve delici kesici aletler ele geçirildi.

14.05.2024 08:23
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Edirne merkezli 3 ilde düzenlenen "Mahzen-44" operasyonlarında elebaşılığını Metin Singer'in yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Edirne Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; Edirne İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Edirne merkezli İstanbul ve Batman'da düzenlenen operasyonlarda aralarından elebaşı Singer'in de bulunduğu 15 şüphelinin yakalandığını belirtti.

Şüphelilerin, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kasten öldürmeye teşebbüs, yağma, kundaklama, kasten yaralama, araç kurşunlama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, 6136 sayılı kanuna muhalefet ile tehdit ve hakaret" suçlarına karıştığının tespit edildiğini anlatan Bakan Yerlikaya, "Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim etmeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Operasyonlarda, ruhsatsız tabancalar, 9 sahte pasaport ile çok sayıda delici ve kesici alet ele geçirildi.

Kaynak: AA

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