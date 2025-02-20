İçişleri Bakanı'ndan Emek Veren Teyzelere Teşekkür - Son Dakika
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İçişleri Bakanı'ndan Emek Veren Teyzelere Teşekkür

İçişleri Bakanı\'ndan Emek Veren Teyzelere Teşekkür

Yalova'da yaşayan Selma Özmen ve Sabahat Bağdat, zorlu kış şartlarında görev yapan jandarma personeli için 81 bere ördü. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, berelerin teslimi sonrası yaptığı açıklamada, teyzelerin emeğini takdir etti.

20.02.2025 13:18  Güncelleme: 13:20
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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Yalova'da yaşayan Selma Özmen (65) ve Sabahat Bağdat'ın (74) ördükleri berelerin, jandarma personeline ulaştığını belirterek, emekleri için teşekkür etti.

Yalova'da yaşayan Selma Özmen ve Sabahat Bağdat, zorlu kış şartlarında görev yapan jandarma personeli için 81 bere ördü. El emeği bereler, Doğu Anadolu Bölgesi'nde görev yapan jandarma personeline ulaştırılmak üzere Yalova İl Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi. Kısa sürede Muş Jandarma Komutanlığı'na ulaştırılan bereler, askerlere teslim edildi. Berelerini giyen askerler, Selma Özmen ve Sabahat Bağdat ile telefonda görüntülü konuşarak anlamlı hediye için teşekkür etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, berelerin askerlere teslim edilmesi ve askerlerle Özmen ve Bağdat'ın görüşmesini içeren videoyu, sosyal medya hesabından paylaşarak, "Kıymetli Selma ve Sabahat teyzelerim; el emeğiniz, göz nurunuz olan bereleriniz evlatlarımıza ulaştı. Anne yüreğinizden kopup gelen bu ince düşünceniz hepimizi duygulandırdı. Sizin dualarınız bize güç veriyor. Ellerinizden öpüyorum. Allah sizlerden razı olsun" dedi.

Haber: ANKARA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı'ndan Emek Veren Teyzelere Teşekkür - Son Dakika

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