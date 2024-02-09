İçişleri Bakanı: Ocak Ayında 2 Bin 247 Okul Servisine Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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İçişleri Bakanı: Ocak Ayında 2 Bin 247 Okul Servisine Cezai İşlem Uygulandı

İçişleri Bakanı: Ocak Ayında 2 Bin 247 Okul Servisine Cezai İşlem Uygulandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülke genelinde ocak ayında denetlenen 28 bin 781 okul servisinden 2 bin 247'sine cezai işlem uygulandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, çocuklara trafik güvenliği eğitimi verildiğini ve trafik bilinciyle yetişmelerine büyük önem verdiklerini belirtti. Denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

09.02.2024 16:01  Güncelleme: 16:01
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülke genelinde ocak ayında denetlenen 28 bin 781 okul servisinden 2 bin 247'sine cezai işlem uygulandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında çocuklara trafik güvenliği eğitimi verildiğini belirtti.

Her çocuğun trafik bilinciyle yetişmesine büyük önem verdiklerini vurgulayan Yerlikaya, "Biz de onların güvenliği için ülke genelinde bu yılın ocak ayında 28 bin 781 okul servisinde denetim gerçekleştirdik. 2 bin 247 okul servisine cezai işlem uygulandı. Denetimlerimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı: Ocak Ayında 2 Bin 247 Okul Servisine Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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