İçişleri Bakanı: Ocak Ayında 2 Bin 247 Okul Servisine Cezai İşlem Uygulandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülke genelinde ocak ayında denetlenen 28 bin 781 okul servisinden 2 bin 247'sine cezai işlem uygulandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında çocuklara trafik güvenliği eğitimi verildiğini belirtti.

Her çocuğun trafik bilinciyle yetişmesine büyük önem verdiklerini vurgulayan Yerlikaya, "Biz de onların güvenliği için ülke genelinde bu yılın ocak ayında 28 bin 781 okul servisinde denetim gerçekleştirdik. 2 bin 247 okul servisine cezai işlem uygulandı. Denetimlerimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.