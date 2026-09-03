İçişleri Bakanı: Okul güvenliği için 31 bin personel görevlendirilecek - Son Dakika
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İçişleri Bakanı: Okul güvenliği için 31 bin personel görevlendirilecek

İçişleri Bakanı: Okul güvenliği için 31 bin personel görevlendirilecek
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yeni eğitim-öğretim döneminde okul güvenliği kapsamında 31 bin bahçe personelinin görevlendirileceğini duyurdu.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yeni eğitim-öğretim döneminde okul güvenliğine yönelik 7 bakanlığın koordinasyonunda kapsamlı çalışma yürütüleceğini belirterek, 31 bin bahçe personelinin okullarda görevlendirileceğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bir anne babanın en büyük arzusu, çocuklarının emniyette olması ve iyi bir eğitim almasıdır. Bizim sorumluluğumuz ise çocuklarımızın evden çıktıkları andan yeniden ailelerine kavuşacakları ana kadar güven içinde olmalarını sağlamaktır. Bu anlayışla 7 bakanlığımızla birlikte, okul güvenliğini yalnızca okul kapısıyla sınırlamayan kapsamlı bir çalışma yürütüyoruz.

31 bin bahçe personelini okullarımızda görevlendiriyoruz. Risk durumuna göre polislerimiz ve okul irtibat görevlilerimizle sahadaki tedbirlerimizi sürdürüyoruz. Bununla birlikte, okulda tespit edilen psikolojik veya sağlıkla ilgili herhangi bir riskin ilgili kurumlara gecikmeden aktarılmasını; eğitim, sağlık ve güvenlik birimlerimizin koordinasyon içinde hareket etmesini sağlayacağız.

Hedefimiz, hiçbir çocuğumuzun yaşadığı sorunun sistemin herhangi bir noktasında gözden kaçmaması. Çocuklarımız güvenle okusun, ailelerimizin gözü arkada kalmasın. Onların huzuru, hepimizin sorumluluğudur."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı: Okul güvenliği için 31 bin personel görevlendirilecek - Son Dakika

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