1 Mayıs Taksim Meydanı'nda kutlanacak mı? Bakan Yerlikaya'dan açıklama var - Son Dakika
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1 Mayıs Taksim Meydanı'nda kutlanacak mı? Bakan Yerlikaya'dan açıklama var

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da 1 Mayıs kutlamalarının yapılacağı güzergahları açıkladı. 40 güzergahın belirlendiğini açıklayan Yerlikaya ''Taksim Meydanı toplantı ve gösteri yürüyüşü için belirlenen yer ve güzergahlar arasında değil.'' dedi.

29.04.2024 11:11  Güncelleme: 11:14
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile ilgili basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya'nın konuşmasıyla "Bu yıl 1 Mayıs kutlamaları Taksim Meydanı'nda yapılacak mı?" sorusu da yanıtını buldu.

Bakan Yerlikaya, "Toplantı ve gösteri yürüyüşü demokratik bir haktır. Ancak İstanbul için farklı bir durum var. Taksim Meydanı toplantı ve gösteri yürüyüşü için belirlenen yer ve güzergahlar arasında değil" dedi.

İSTANBUL'DA 40 GÜZERGAH BELİRLENDİ

Bakan Yerlikaya'nın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Demokratik hak olan toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin toplumumuzun huzurunu, güvenliğini ve kamu düzenini aksatmamasıdır, başkalarının hak ve özgürlüklerini engellememesidir. Anayasamızın 34'üncü maddesi ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 11'inci maddesi de işte bu hassasiyetlere yer vermiştir. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle şimdiye dek 55 ilimizde 103 ayrı etkinlik müracaatı yapılmıştır. Bunların tamamına izin verilmiştir. Tam da burada İstanbul ile ilgili artı bir parantez açmak istiyorum.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle şimdiye dek 55 ilimizde 103 ayrı etkinlik müracaatı yapılmıştır. Bunların tamamına izin verilmiştir. Tam da burada İstanbul ile ilgili artı bir parantez açmak istiyorum. İstanbul medeniyetimizin baş tacı, dünyanın 15'inci metropolü ve nüfusu 131 ülkeden daha fazla. 2023 yılında yaklaşık 17,5 milyon turist ağırlayan İstanbul aynı zamanda eğitimin, kültürün, sanatın, ticaretin ve üretimin de merkezidir.

"TERÖR ÖRGÜTLERİ TAKSİM'E GELİN ÇAĞRISI YAPIYOR"

Bizim önceliğimiz de böylesine önemli bir mega şehrin huzuru, güvenliği ve kamu düzenidir elbette. Yine bildiğiniz üzere İstanbul genelinde toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergahı valimizce her yıl ocak ayında tespit ve ilan edilmektedir. Bu yıl İstanbul'da 40 ayrı yer ve güzergah ilan edilmiştir. Tıpkı geçmiş olduğumuz yıllarda olduğu gibi.

İşçi konfederasyonları ve onlara bağlı sendikaların ilan edilen yerlere yaptıkları müracaatlara izin verilmektedir. Ancak bu yıl 1 konfederasyon ve bazı sendikalar 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak için hem yazılı başvuruda bulundular hem de Taksim'de buluşalım çağrısı yapmaya devam ediyorlar. Oysa kendilerine bu taleplerine izin verilmeyeceği İstanbul Valiliği'miz tarafından yazılı olarak bildirildi. Ayrıca görüyoruz ki terör örgütleri son bir aydır 54 ayrı sosyal medya hesabından Taksim meydanına gelin çağrısı yapıyorlar.

"TAKSİM MEYDANI GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ İÇİN UYGUN DEĞİL"

Burada çok açık ve net bir şekilde ifade etmek istiyorum. Taksim Meydanı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu kapsamında belirlenen ve ilan edilen yer ve güzergahlar arasında değildir. Çünkü Taksim Meydanı ve çevresi konumu itibarıyla toplantı ve gösteri yürüyüşü için uygun değildir. Araç ve yaya akışının çok yoğun olduğu bu bölge güvenlik tedbirlerinin alınmasını zorlaştırdığı gibi kişi hak ve özgürlüklerinin korunmasında da ciddi riskler barındırmaktadır."

1 Mayıs Taksim Meydanı\'nda kutlanacak mı? Bakan Yerlikaya\'dan açıklama var

İçişleri Bakanı, İstanbul, 1 Mayıs, Taksim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 1 Mayıs Taksim Meydanı'nda kutlanacak mı? Bakan Yerlikaya'dan açıklama var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • soner yavuz: bu bir işçi bayramıdır kardeşim niçin neden senelerdir yasaklıyorsunuz neden korkuyorsunuzki sonrada ülkede ileri demokrasi var diyorsunuz bu yasaklamanın karşılığı nedir sizce demokrasimi yok değil bu bayramı taksimde kutlamaya tedirgin ve korkuyorsunuz bence bırakın birşey olmaz işte sizlerin bu yasakcı zihniyeti kutlamaları dahada çok kutlamaya cezbediyor ozaman bu ülkede malesef demokrasi yokmuş dünyanın heryerinde kutlanıyor burada taksimde kutlanmıyor 37 25 Yanıtla
    Tarık Aktepe: Ustam hangi işçi emekçi bu bayramda bayram yapıyor tatil yapanlar genelde işçi olmayanlar 6 0
  • Mesko Aljovic: Ak Parti ilk iktidara geldiğinde,özgürlükçü ve demokrat taklidi yaptığı dönemlerde 1 Mayıs yasağını kaldırmıştı..Bunu da övünerek anlatırlardı..Yine aynı hükümet kaç yıldır yasaklıyor.. 18 5 Yanıtla
  • Bülent Yılmaz: Sayın yerlikaya siz biliyorum size kalsa izin verirsiniz ama aması belli 8 4 Yanıtla
  • Tarık Aktepe: Ne de olsa işçi bayramının işçiyle emekçiyle alakası yok çünkü ogün daha çok çalışıp daha çok emek harcıyorlar bayram edenlere hizmet etmek için 1 0 Yanıtla

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