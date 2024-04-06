İçişleri Bakanı Yerlikaya, Anadolu Ajansı'nın 104. yıl dönümünü kutladı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Mücadele'de halkı yalana ve kışkırtmalara karşı bilgilendiren Anadolu Ajansının (AA) büyük ve güçlü Türkiye hedefi doğrultusunda Türkiye'nin huzuru için görev yapmaya devam ettiğini ifade ederek, 104. yıl dönümünü kutladı.

Yerlikaya, AA'nın kuruluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan Ajansın Milli Mücadele'nin sesi olduğunu belirten Yerlikaya, bu sesin 104 yıldır tüm dünyada yankılandığını vurguladı.

Yerlikaya, "İstiklalimiz için savaş verirken halkımızı yalana ve kışkırtmalara karşı bilgilendiren Anadolu Ajansı, büyük ve güçlü Türkiye hedefimize yürürken milletimizin huzuru için görev yapmaya devam ediyor. Anadolu Ajansının 104. yaşı kutlu olsun." ifadelerini kullandı.