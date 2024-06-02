İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çöken binanın enkazında incelemelerde bulundu ve yaralıları ziyaret etti

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Küçükçekmece'de 3 katlı binanın çökmesi sonucu enkaz altından yaralı kurtarılanları tedavi altına alındıkları hastanede ziyaret etti.

Bakan Yerlikaya, ilk olarak, Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi ile Geçit Sokağı'nın kesişim noktasındaki 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralı kurtarıldığı çöken binanın enkaz alanında incelemelerde bulundu.

Ardından Yerlikaya, yaralılardan bazılarının tedavi altına alındığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne geldi.

Burada yaralılara "geçmiş olsun" ziyaretinde bulunan Yerlikaya, hastane yönetiminden ve doktorlardan yaralıların sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Bakan Ali Yerlikaya'ya ziyaretinde, İstanbul Valisi Davut Gül ile İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da eşlik etti.