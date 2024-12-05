İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan PKK/KCK Operasyonu Açıklaması: 147 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan PKK/KCK Operasyonu Açıklaması: 147 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya\'dan PKK/KCK Operasyonu Açıklaması: 147 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 30 ilde düzenlenen 'Gürz-28' operasyonlarında 147 şüphelinin yakalandığını ve çok sayıda silah ile uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu.

05.12.2024 09:08  Güncelleme: 09:09
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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 30 ilde PKK/KCK-PYD/ YPG terör örgütüne yönelik son 10 gündür düzenlenen 'Gürz-28' operasyonlarında 147 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 30 ilde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne yönelik son 10 gündür 'Gürz-28' operasyonları düzenlendiğini belirtti. Operasyonlar sonucu 147 şüpheli terör örgütü mensubunun yakalandığını, çok sayıda ruhsatsız tabanca, av tüfeği ile muhtelif miktarda uyuşturucu madde, örgütsel doküman ve dijital materyalin ele geçirildiğini aktaran Yerlikaya, "Operasyonlarında yakalanan şüpheli terör örgütü mensuplarının; 'Terör örgütü içerisinde faaliyet göstermek', 'Terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde bulunmak', 'Terör örgütüne finans sağlamak' ve 'Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından haklarında savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı" ifadelerini kullandı.

Operasyonları koordine eden Cumhuriyet başsavcılıkları ve operasyonları gerçekleştiren jandarma personelini tebrik eden Yerlikaya, "40 yıldır kardeşliğimize pusu kuran, milletimizin birliğine ve beraberliğine kasteden bölücü terör örgütünü, bu topraklardan kazıyıp atıyoruz. Terörle mücadele bizim kırmızı çizgimizdir" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan PKK/KCK Operasyonu Açıklaması: 147 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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