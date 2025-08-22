İçişleri Bakanı Yerlikaya, Erzurum'da şehit Tokyürek'in ailesini ziyaret etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehit Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek'in ailesini ziyaret etti.

Yerlikaya, NSosyal hesabından, Erzurum'da şehit Tokyürek'in ailesine gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin paylaşımda bulundu.

Ziyarette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şehit ailelerine yazdığı mektubu okuyan ve şehit ailesiyle dua eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi, 'Şüheda yurdu topraklarımızın her karışı, şehitlerimizin ve gazilerimizin kanlarıyla yoğrulmuştur. Onların emanetlerine sahip çıkmak devletimizin en temel vazifesidir'. Bugün millet olarak, Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda tarihi bir sorumluluk üstlenmiş bulunuyoruz. Şehitlerimizin aziz hatırasına sahip çıkarak, milletimizle birlik ve beraberlik içinde Büyük ve Güçlü Türkiye hedefine doğru ilerleyeceğiz."