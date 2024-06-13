İçişleri Bakanı Yerlikaya: Hiçkimse demokrasiye tuzak kuramaz - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Yerlikaya: Hiçkimse demokrasiye tuzak kuramaz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, demokrasinin korunaksız olmadığını ve hiç kimsenin demokrasiye tuzak kuramayacağını belirtti. Ayrıca, sosyal medyada usulsüz dinlemeler yapıldığı iddiaları üzerine mülkiye başmüfettişlerinin görevlendirildiğini ve soruşturmanın devam ettiğini ifade etti.

13.06.2024 13:04
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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari Belediyesi'ne "kayyum" atanmasına ilişkin bir soruyu yanıt verirken, "Demokrasi korunaksız değildir, durduk yere el çektirilmiyor. Hiçkimse demokrasiye tuzak kuramaz" dedi. Yerlikaya, sosyal medyada usulsüz dinlemeler yapıldığına ilişkin iddilar üzerine mülkiye başmüfettişlerini görevlendirdiğini belirterek, "Çalışma bitmek üzere. Götürüp Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edeceğiz. Eş zamanlı olarak başsavcılık da soruşturma başlattı" diye konuştu.

Yerlikaya, göreve başlamasının ardınan geçen bir yılda yapılan çalışmalarını Ankara temsilcileriyle düzenlediği toplantıda paylaştı. Yerlikaya, sunumun ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik bir soru üzerine Yerlikaya, konunun mahkemede olduğunu hatırlatarak, mahkeminin gerekçeli kararının beklenmesini istedi. Kaplan soruşturması devam ederken emniyet içindeki "yasal olmayan bir yapılanmaya" ilişkin daha önce yaptığı açıklamanın hatırlatılması üzerine Yerlikaya, "Konu mahkemede, sabırla tecelli edeni göreceğiz. Vatandaşın iradesinin, devletin iradesinin üzerinde bir güç tanımıyoruz. Ben o açıklamamda genel bakış açımızı anlattım. 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' sözüne inanıyoruz. Bir daha Allah 15 Temmuz vari bir şey yaşatmasın. Kimsenin aklından da geçmesin..." dedi.

"Kayyum atamaları ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin DEM Partili 30 belediye başkanının daha görevden alınması gerektiğine' ilişkin sözlerinin hatırlatılması üzerine Yerlikaya, şunları söyledi:

"Seçilerek gelen belediye başkanı terör örgüt üyesi olamaz, terör örgütü propapandası yapamaz. Ülke olarak demokrasimiz korunaksız değildir. Durduk yere el çektirilmiyor. Belediye Kanunu'nun özellikle 45'inci maddesine iyi bakın... Partiler en iyi adayları göstererek, en çok oyu alacağı adayları belirler. Halk, 'hakkında davası olan soruşturması olan adayları göstermekle ne yapılmak isteniyor' diye soruyor. Kör gözüne parmağım... Hiçkimse demokrasiye tuzak kuramaz. Ben bir sayı veremem."

Sosyal medyada usulsüz dinlemeler yapıldığı iddiaları üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün başvurusuyla mülkiye başmüfettişlerini görevlendirdiğini belirten Yerlikaya, "Çalışma bitmek üzere. Götürüp Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edeceğiz. Eş zamanlı olarak başsavcılık da soruşturma başlattı. Mahkemeye intikal eden konularda dilimizi tutmamız lazım. Son sözü söyleyen mahkeme..." diye konuştu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'nin FATF 'ın(Kara Paranın Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu) "gri" listesinde çıkmaması için bir neden bulunmadığını da kaydetti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Yerlikaya: Hiçkimse demokrasiye tuzak kuramaz - Son Dakika

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