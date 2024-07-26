İçişleri Bakanı Yerlikaya, konteyner kentteki çocuklar için açık hava sinema etkinliği düzenlendi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya Emniyet Müdürlüğünce konteyner kentte yaşayan çocuklar için düzenlenen açık hava sinema etkinliğinin görüntülerini paylaştı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğümüz tarafından konteyner kentte yaşayan çocuklarımız için açık hava sinema etkinliği düzenlendi. Çocuklarımızın gülüşü dünyalara bedel." ifadelerini kullandı.