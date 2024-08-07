İçişleri Bakanı Yerlikaya: Kozan'daki Depremde Olumsuz Durum Yok

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen depremden kaynaklı olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Adana Kozan merkezli 4,6, 4,5 ve 4 büyüklüğünde arka arkaya 3 deprem meydana gelmiştir. Civar illerden de hissedilen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."