İçişleri Bakanı: Terör örgütünün mühimmat deposu imha edildi - Son Dakika
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İçişleri Bakanı: Terör örgütünün mühimmat deposu imha edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak Cudi Dağı kırsalında gerçekleştirilen 'Gürz-12' operasyonunda terör örgütünün mühimmat deposu olarak kullandığı bir mağaranın imha edildiğini açıkladı. Operasyonda 753 el bombası, bin el bombası fünyesi, 2 bin elektrikli fünye, 11 AK-47 piyade tüfeği, 5 Dragunov keskin nişancı tüfeği, 3 RPG-7 roketatar, 2 PKM makineli tüfek, 60 mm havan, 2 kilogram patlayıcı madde ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

02.09.2024 10:19
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak Cudi Dağı kırsalında jandarma tarafından bölücü terör örgütüne yönelik başlatılan "Gürz-12" operasyonunda, terör örgütünün mühimmat deposu olarak kullandığı bir mağaranın imha edildiğini bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve güvenlik korucularının katılımıyla Şırnak'ın Cudi Dağı kırsalında "Gürz-12" operasyonu gerçekleştirildiğini belirtti.

Bakan Yerlikaya, operasyonda teröristlerin mühimmat deposu olarak kullandığı bir mağaranın tespit edildiğini, 753 el bombası, bin el bombası fünyesi, 2 bin elektrikli fünye, 11 AK-47 piyade tüfeği, 5 Dragunov keskin nişancı tüfeği, 3 RPG-7 roketatar, 2 PKM makineli tüfek, 60 mm havan, 2 kilogram patlayıcı madde ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilen mağaranın imha edildiğini kaydetti.

Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere de yer verdi:

"Terör örgütünün lojistik amaçlı kullanmak ve eylem yapmak için hazırladığı inleri tespit edilerek başlarına yıkıldı. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden şehir içinde de kırsalda da operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek. Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı: Terör örgütünün mühimmat deposu imha edildi - Son Dakika

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