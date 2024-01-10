İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Valilerimiz, her bir vatandaşın huzurla sürdüreceği bir hayatın sorumluluğunu taşıyorlar

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Valilerimiz, mülki idare amirlerimiz, bulunduğu yerde hiçbir ayrım gözetmeksizin her bir vatandaşımızın huzurla sürdüreceği bir hayatın sorumluluğunu taşıyorlar." dedi.

Bakan Yerlikaya, "10 Ocak İdareciler Günü" dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Valiler Buluşması"nda konuştu.

Kadim devlet geleneğine, 100 yıllık Cumhuriyet tecrübesine sahip büyük bir medeniyetin temsilcileri olduklarını belirten Yerlikaya, toplumsal barış ve adaletin tesisinde, kamu düzeninin korunmasında, vatandaşların Anayasal haklarından yararlanmasında idarecilere büyük görev ve sorumluluklar düştüğüne dikkati çekti.

Büyük Selçuklu Devleti baş veziri Nizamülmülk'ün "Siyasetname" eserinde "Yönetici yapacağı her işte Allah rızasını gözetmeli, onun emrine boyun eğerek yoluna ve halka hizmet etmelidir. Zira makam ve mevkii geçidir, kalıcı olan insanlık ve hayırseverliktir." dediğini ifade eden Yerlikaya, "İşte tam da bu anlayıştan dolayı bizim devlet geleneğimizde insanlara en güzel şekilde hizmet etmenin aracı olan idareciliğin çok ama çok müstesna yeri vardır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik" sözünü temel düstur edindiklerini söyleyen Yerlikaya, makam ve mevki sahiplerinin ehliyet, liyakat, istişare, hukuka uymak, basiretli olmak ve fedakarlık yapmak gibi vasıflara sahip olması gerektiğini vurguladı.

Yerlikaya, " Şeyh Edebali, Osman Bey'e nasihatinde ne diyordu, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Sevgi davanın esası olmalıdır, sevmek ise sessizliktedir. Bağırarak sevilmez. Milletin kendi irfanı içinde yaşasın, ona sırt çevirme. Her zaman duy varlığını. Toplumu yöneten de dili tutan da bu irfandır. Durmaya, dinlenmeye hakkımız yok. Çünkü zaman yok, süre az.' Ecdadımızın bizlere çizdiği bu ufuk, yüzyıllar öncesinden gelen bu satırlar, bugün de bizler ve valilerimiz için bir rehber, bir yol haritası olmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

"Milletimiz ve devlet arasında bir köprü vazifesi görüyorsunuz"

İçişleri Bakanı Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Valilerimiz, mülki idare amirlerimiz, bulunduğu yerde hiçbir ayrım gözetmeksizin her bir vatandaşımızın huzurla sürdüreceği bir hayatın sorumluluğunu taşıyor. Sokak sokak, mahalle mahalle, kimin bir derdi var, bu derde nasıl derman olabiliriz, nasıl hayırda yarışabiliriz diye hepsi, büyük bir gayret içinde. Çünkü 'Halka hizmet, Hakk'a hizmet' sözü bizim valilerimizin başucu sözüdür. İşte sizler her anınızda çalışmalarınızı bu bilinçle yürütüyorsunuz ve yürütmeye de devam edeceksiniz inşallah.

İbn Haldun, mülk ile devlet kelimesini hep aynı anlamda kullanmıştır. Bu yüzden valiler olarak sizler, milletimiz ve devlet arasında bir köprü vazifesi görüyorsunuz. Milletimizin derdine, sıkıntısına, talebine kulak veriyorsunuz, vermeye de devam edeceksiniz."

Eser ve hizmet anlayışıyla milletin hizmetkarı olmaya devam edeceklerini vurgulayan Yerlikaya, Cumhuriyet'in ikinci asrında millet olarak el birliğiyle inşa ettikleri "Türkiye Yüzyılı"nın aynı zamanda "Huzurun Yüzyılı" olduğunu söyledi.

Yerlikaya, yaptığı görevin hakkını veren, fedakarca çalışan, vatandaşların sorunlarına duyarsız kalmayan, cesur, samimi, basiretli, çalışkan ve mütevazı valilerle büyük ve güçlü Türkiye hedefi için canla başla çalıştıklarını ve çalışmaya da devam edeceklerini dile getirdi.