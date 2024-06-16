İçişleri Bakanı Yerlikaya: Yaylalarda Çocuklarla Bayramlaşma Görüntüleri

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Çocukların gülümsediği, mutluluk içinde yaylalarda koşup oynadığı her gün bayramdır. Çünkü yaylalarımız özgürleştikçe güzel. Bayramlar bir oldukça, birlik oldukça güzel." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, jandarma personelinin Tunceli'de bir yaylada çocuklarla bayramlaşıp hediyeler verdiği görüntüler yer aldı.

Terörden arındırılan yaylalarda artık çocukların koşup oynadığına işaret eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Çocukların gülümsediği, mutluluk içinde yaylalarda koşup oynadığı her gün bayramdır. Çünkü yaylalarımız özgürleştikçe güzel. Bayramlar bir oldukça güzel. Bayramlar birlik oldukça güzel. Bayramlar çocuklarımız güldükçe güzel. Vatanımızın dört bir yanında huzur içinde nice bayramlara."