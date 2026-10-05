İçişleri Bakanlığı 61 ilde siber operasyonda 547 şüpheliyi yakaladı, 155'i tutuklandı - Son Dakika
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İçişleri Bakanlığı 61 ilde siber operasyonda 547 şüpheliyi yakaladı, 155'i tutuklandı

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İçişleri Bakanlığı 61 ilde siber operasyonda 547 şüpheliyi yakaladı, 155\'i tutuklandı
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İçişleri Bakanlığı, 61 ilde son 5 günde düzenlenen siber suç operasyonlarında 547 şüphelinin yakalandığını, 155'inin tutuklandığını duyurdu. Şüphelilerin sanal medya üzerinden dolandırıcılık, müstehcen çocuk görüntüsü ve yasa dışı bahis gibi suçlara karıştığı belirlendi.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 61 ilde düzenlenen siber suçlarla mücadele kapsamındaki operasyonlarda 547 şüphelinin yakalandığını, 155'inin tutuklandığını duyurdu.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde son 5 günde düzenlenen operasyonlarda 547 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerin; sanal medya platformları üzerinden 'ev, araba, arsa satış bedeli ve promosyon ödemesi' gibi temaları kullanarak vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi. Ayrıca şüphelilerin, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinin reklamını yaptıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri ve kamu/tüzel web sitelerine yetkisiz erişim gerçekleştirdikleri belirlendi. Şüphelilerin 155'i tutuklandı, 183'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Açıklamada ayrıca, "Güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi ve aziz milletimizin desteğiyle siber suçlarla mücadelemizi ülkemizin dört bir yanında tavizsiz şekilde sürdürüyoruz" denildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: İçişleri Bakanlığı 61 ilde siber operasyonda 547 şüpheliyi yakaladı, 155'i tutuklandı - Son Dakika
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