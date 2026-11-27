İçişleri Bakanlığı 73 ilde uyuşturucu operasyonu düzenledi, 1870 şüpheli yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İçişleri Bakanlığı, 73 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik son 2 haftada düzenlenen operasyonlarda 1870 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Bakanlık, yakalananlardan 1017'sinin tutuklandığını açıkladı.
İçişleri Bakanlığı: 73 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 2 haftada düzenlenen operasyonlarda 1870 şüpheli yakalandı, 1017'si tutuklandı.
Kaynak: DHA
Sizin düşünceleriniz neler ?