İçişleri Bakanlığı, 22'si Interpol kırmızı bülteni ile uluslararası seviyede aranan toplam 44 suçlunun bulundukları ülkelerde yakalanarak Türkiye'ye iadelerinin sağlandığını açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ilgili daire başkanlıkları ile Adalet Bakanlığı görevlilerinin koordinesinde yürütülen çalışmalarda söz konusu 44 suçlunun iadesi sağlandı. ABD'de 1, Almanya'da 4, Arnavutluk'ta 1, Bulgaristan'da 2, Gürcistan'da 26, Hollanda'da 4, Kazakistan'da 1, Romanya'da 1 ve Yunanistan'da 4 olmak üzere 9 ülkede yakalanan toplam 44 şüphelinin Türkiye'ye iadesi sağlandı.

İadesi gerçekleştirilen şüphelilerden 22'sinin kırmızı bültenle uluslararası seviyede arandığı, diğer 22 kişinin ise ulusal seviyede aranma kaydı olduğu bildirildi. Açıklamada ayrıca "Hiçbir suçlu yurt dışına çıkarak izini kaybettiremeyecek. Milletimizin huzuruna kastedenlerin hareket alanını daraltmaya, kaçış güzergahlarını kapatmaya ve kırmızı bültenle ya da ulusal seviyede aranan şahısları ülkemize geri getirmeye devam ediyoruz" dedi.