İçişleri Bakanlığı, aranan Serdar Altınbaş'ın Çekya'da yakalandığını bildirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İçişleri Bakanlığı, sermaye piyasası kanuna muhalefet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından difüzyonla aranan Serdar Altınbaş'ın Çekya'da yakalandığını bildirdi. Bakanlık, Altınbaş'ın uluslararası seviyede arandığını belirtti.
İçişleri Bakanlığı, "Sermaye Piyasası Kanuna muhalefet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından difüzyonla, uluslararası seviyede aranan Serdar Altınbaş'ın Çekya'da yakaladığını bildirdi
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?