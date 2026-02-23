İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atanan Vali Yiğitbaşı için veda yemeği düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atanan Vali Yiğitbaşı için veda yemeği düzenlendi

İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atanan Vali Yiğitbaşı için veda yemeği düzenlendi
23.02.2026 23:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine atanan Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'nın Afyonkarahisar'dan ayrılışı nedeniyle veda yemeği düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine atanan Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'nın Afyonkarahisar'dan ayrılışı nedeniyle veda yemeği düzenlendi.

Bir termal otelde düzenlenen yemekte konuşan Vali Yiğitbaşı, bu topraklarla kurduğumuz sarsılmaz gönül bağının mesafelerle zayıflayamayacak kadar derin olduğunu söyledi.

Yiğitbaşı, "Tabii bu kurduğumuz bağdan sonra Yiğitbaşı ailesinin bir ferdi olarak şunu gördük ki bu topraklara hizmet etmiş insanlar asla unutulmuyorlar." dedi.

Dedesi Gazi Yiğitbaşı'nın hem istiklal madalyası olan hem üç dönem Demokrat Parti'de milletvekilliği yapmış, aynı zamanda çok sevilen, sayılan inançlı, dürüst, temiz, ahlaklı bir insan olduğunu anlatan Yiğitbaşı, şunları söyledi:

"Benim için bu görev süresi boyunca iki çok önemli isim vardı. Bir tanesi babam, yıllarca kaymakamlık yapmış, en son vali yardımcısı olarak emekli olmuş. Bir diğer kişi ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Burada tarihi bir yolu açarak, bizlere güvenerek bir Anadolu kadınının, devletin en üst kademelerinde nasıl hizmet edebileceğini gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kalbi şükranlarımı sunmak isterim."

Yemeğe, bazı milletvekilleri ve bürokratlar ile çok sayıda davetli katıldı.

Afyon Kalesi'ne lazerle "Devlet Anamız Kübra Güran Yiğitbaşı Afyon sizi çok özleyecek" yazıldı.

Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, Yerel Haberler, Etkinlikler, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atanan Vali Yiğitbaşı için veda yemeği düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elleri kelepçeli cepleri boş Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe Elleri kelepçeli cepleri boş! Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe
7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade Hesaptaki para soruldu 7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade! Hesaptaki para soruldu
Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma
Kahramanmaraş’ta otomobil göle düştü, sürücü hayatını kaybetti Kahramanmaraş'ta otomobil göle düştü, sürücü hayatını kaybetti
Hollanda’da yeni azınlık hükümeti seçimden 117 gün sonra yemin etti Hollanda'da yeni azınlık hükümeti seçimden 117 gün sonra yemin etti
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda

22:19
14 aylık İkra bebeğin yaralandığı olayda iki taraf da birbirini suçladı
14 aylık İkra bebeğin yaralandığı olayda iki taraf da birbirini suçladı
22:19
Eşini oyuncu Dolunay Soysert ile aldattığı iddia edilen Konda’nın sahibine 50 milyon TL tazminat talebi
Eşini oyuncu Dolunay Soysert ile aldattığı iddia edilen Konda'nın sahibine 50 milyon TL tazminat talebi
22:10
Kadıköy’de inanılmaz son 905’te öne geçen Fenerbahçe, 9011’de yıkıldı
Kadıköy'de inanılmaz son! 90+5'te öne geçen Fenerbahçe, 90+11'de yıkıldı
21:56
Kartel öldürüldü, ülke kan gölüne döndü Meksika’daki çatışmaların bilançosu ağırlaşıyor
Kartel öldürüldü, ülke kan gölüne döndü! Meksika'daki çatışmaların bilançosu ağırlaşıyor
21:19
Cüneyt Özdemir, Meksika’da mahsur: Kartel sokağa çıkanları öldürmekle tehdit ediyor
Cüneyt Özdemir, Meksika'da mahsur: Kartel sokağa çıkanları öldürmekle tehdit ediyor
20:44
Epstein soruşturmasında İngiltere’nin eski ABD Büyükelçisi tutuklandı
Epstein soruşturmasında İngiltere'nin eski ABD Büyükelçisi tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 23:33:58. #.0.5#
SON DAKİKA: İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atanan Vali Yiğitbaşı için veda yemeği düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.