İçişleri Bakanlığı, DEAŞ operasyonlarında 16 ilde 51 şüphelinin yakalandığını duyurdu

İçişleri Bakanlığı, DEAŞ operasyonlarında 16 ilde 51 şüphelinin yakalandığını duyurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İçişleri Bakanlığı, 16 ilde DEAŞ'a yönelik jandarma operasyonlarında 51 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. Şüphelilerin örgüte üye oldukları, örgüte finans sağladıkları ve sosyal medyada propaganda yaptıkları belirtildi.
İçişleri Bakanlığı, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 16 ilde düzenlenen operasyonlarda 51 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma komutanlıklarınca terör örgütü DEAŞ'e yönelik 16 ilde operasyonlar düzenlendi.
Adana, Adıyaman, Balıkesir, Bursa, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Gaziantep, Iğdır, Kayseri, Mardin, Mersin, Nevşehir, Sinop, Şanlıurfa ve Zonguldak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda 51 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin, terör örgütü DEAŞ'a üye oldukları, terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları vasıtasıyla örgüte finans sağladıkları, sosyal medya hesapları üzerinden örgütün propagandasını yaptıklarının tespit edildiği belirtildi.
Kaynak: AA
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