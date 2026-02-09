İçişleri Bakanlığı, Mesut Özarslan'ın Portaş Genel Müdürlüğü Döneminde Yürüttüğü Projelere İlişkin Müfettiş Görevlendirildi - Son Dakika
İçişleri Bakanlığı, Mesut Özarslan'ın Portaş Genel Müdürlüğü Döneminde Yürüttüğü Projelere İlişkin Müfettiş Görevlendirildi

09.02.2026 12:34  Güncelleme: 14:19
İçişleri Bakanlığı, CHP’den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan döneminde, Hıdırlıktepe bölgesinde hayata geçirilen projelerle ilgili yapılan şikâyet üzerine mülkiye müfettişi görevlendirdi. Şikayetin eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in oğlu Osman Gökçek tarafından “ihaleye fesat karıştırma” ve “görevi kötüye kullanma” iddialarıyla yapıldığı öğrenildi. Mülkiye müfettişlerinin incelemesinin ardından soruşturma izni verilip verilmeyeceğine karar verilecek.

Haber: Gülara SUBAŞI

CHP'den istifa eden ve kulislerde AK Parti'ye katılacağı konuşulan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın PORTAŞ A.Ş Genel Müdürü olduğu döneme ilişkin, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğlu, AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan başvuru üzerine İçişleri Bakanlığı inceleme başlattı.

ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre, Ankara'da Şükran Anıtı ve Şehitler Anıtı'nın da bulunduğu Hıdırlıktepe bölgesinde hayata geçirilen projelerle ilgili, 6 Ocak 2026'da yapılan şikayet üzerine İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişi görevlendirildi. Osman Gökçek tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan dilekçede, Hıdırlıktepe'de yürütülen rekreasyon alanı ve anıt projelerine ilişkin, "ihaleye fesat karıştırma" ve "görevi kötüye kullanma" iddiaları yer aldı.

Şikayet dilekçesinde, projelerin yapım sürecinin, Mesut Özarslan'ın PORTAŞ A.Ş. Genel Müdürü olarak görev yaptığı dönemde başlatıldığı vurgulandı. İhale süreçleriyle inşaat uygulamalarının da Özarslan'ın genel müdürlüğü döneminde yürütüldüğü kaydedildi. Başvuruda, proje kapsamında gerçekleştirilen bazı alım ve hizmet ihalelerinde rayiç bedellerin üzerinde fiyatlarla işlem yapıldığı, bu durumun kamu zararına yol açtığı iddia edildi.

Şikayetin ardından görevlendirilen mülkiye müfettişi tarafından başlatılan incelemenin, "ihale süreçleri, protokoller, sözleşmeler" ile "uygulama aşamaları" başlıklarında yürütüleceği bildirildi. İnceleme sonucunda hazırlanacak rapor kapsamında, soruşturma izni verilip verilmeyeceğine karar verilecek.

Kaynak: ANKA

