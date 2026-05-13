İçişleri Bakanlığı'nda görevde yükselme yönetmeliği değişti

13.05.2026 15:27
Yeni düzenlemeyle personel sınav, atama ve görev sürelerine ilişkin usul ve esaslar güncellendi; sözlü sınava alınacak aday sayısı 5 kattan 2 kata düşürüldü, atamalarda 3 yıl fiilen çalışma şartı getirildi.

İçişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yönetmeliği'ndeki değişiklikle, personelin sınav, atama ve görev sürelerine ilişkin yeni usul ve esaslar belirlendi.

"İçişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yayımlanan yönetmeliğe göre, 111 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İçişleri Bakanlığı emrine tahsis edilen "ilçe sivil toplumla ilişkiler müdürü" kadrosu ilgili mevzuata eklendi.

Bakanlığa tahsis edilen yeni kadro ünvanlarının (koruma ve güvenlik görevlisi hariç olmak üzere şehir plancısı, sosyal çalışmacı, çağrı karşılama memuru ve ilçe sivil toplumla ilişkiler müdürü) nitelikleri belirlenerek ilgili madde hükümlerine dahil edildi. Böylece bu kadroların, görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavlarında ilan edilebilmesine imkan tanındı.

Öte yandan, duyulan ihtiyaç doğrultusunda mühendis ve avukat ünvanında görev yapanların şube müdürü kadrosuna başvuruda bulunabilmesi sağlandı.

Sözlü sınava alınacak aday sayısı düşürüldü

Yeni düzenlemeyle, sınav ilanında hem görevde yükselme hem de ünvan değişikliği sınavına yer verilmesi durumunda adaylara her iki sınav için de atanma şartlarını taşıdıkları ünvanlı kadrolardan birer tanesine başvurma hakkı getirildi.

Yazılı sınavda başarılı olan adaylara başarı puanı ve tercih sıralamasına göre talep edilen ünvan için ilan edilen kadrolardan yer tercihi yaptırılması da hüküm altına alındı.

Yazılı sınav sonuçlarına göre görevde yükselme ve ünvan değişikliği sözlü sınavlarına alınacak aday sayısı ise yeniden belirlendi. Mevcut mevzuatta "5 katı" olarak uygulanan kural, "en fazla 2 katı" şeklinde güncellendi.

Atanılan görev yerinde en az 3 yıl fiilen çalışma şartı

Sınavlar sonucunda ataması yapılan adayların, atandıkları kadroda ve görev yerinde en az 3 yıl fiilen çalışması şartı getirildi. Becayiş, sağlık, can güvenliği ve şehit ailesi gerekçeleri ise bu kuraldan istisna tutuldu.

Ayrıca, şube müdürü ve ilçe müdürü kadrolarına başvuruda bulunacak sivil savunma uzmanı, eğitim uzmanı, uzman ve şef ünvanlarında geçen alt hizmet süre şartının 1 Ocak 2027 tarihine kadar 2 yıl olarak uygulanabilmesini öngören geçici madde de yönetmelikte yer aldı.

Kaynak: AA

Sivil Toplum, Güncel, Son Dakika

