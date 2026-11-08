İçişleri Bakanlığı'nın ilk tahminine göre Fransa'da gösterilere 146 bin kişi katıldı

İçişleri Bakanlığı'nın ilk tahminine göre Fransa'da gösterilere 146 bin kişi katıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İçişleri Bakanlığı'nın ilk tahminlerine göre Fransa genelinde cumartesi düzenlenen gösterilere 146.000 kişi katıldı. Lille'deki protestoya katılanlar da bu gösteriler arasında yer aldı.
LİLLE, 8 Kasım (Xinhua) -- Fransa'nın Lille kentinde düzenlenen protestoya katılan insanlar, 7 Kasım 2026.
Fransa İçişleri Bakanlığı'nın ilk tahminlerine göre, cumartesi günü ülke genelinde düzenlenen gösterilere toplam 146.000 kişi katıldı. (Fotoğraf: Sebastien Courdji/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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