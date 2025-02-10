İçişleri Bakanlığı, Şehit Güvenlik Korucusu Hamza Ayaz İçin Taziye Mesajı Yayımladı

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(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde geçirdiği kalp kirizi sonucu şehit olan güvenlik korucusu Hamza Ayaz için taziye mesajı yayımladı.

İçişleri Bakanlığı Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden güvenlik korucusu Hamza Ayaz'ın ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileği iletti. Bakanlıktan X hesabından yapılan paylaşımda, "Milletimizin başı sağ olsun Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 08.02.2025 tarihinde şehit olan Kahraman Güvenlik Korucumuz Hamza Ayaz'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyoruz. Makamı ali olsun." ifadelerine yer verildi.