İçişleri Bakanlığı, Şehit Güvenlik Korucusu Hamza Ayaz İçin Taziye Mesajı Yayımladı - Son Dakika
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İçişleri Bakanlığı, Şehit Güvenlik Korucusu Hamza Ayaz İçin Taziye Mesajı Yayımladı

İçişleri Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde geçirdiği kalp kirizi sonucu şehit olan güvenlik korucusu Hamza Ayaz için taziye mesajı yayımladı.

10.02.2025 23:17
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(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde geçirdiği kalp kirizi sonucu şehit olan güvenlik korucusu Hamza Ayaz için taziye mesajı yayımladı.

İçişleri Bakanlığı Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden güvenlik korucusu Hamza Ayaz'ın ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileği iletti. Bakanlıktan X hesabından yapılan paylaşımda, "Milletimizin başı sağ olsun Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 08.02.2025 tarihinde şehit olan Kahraman Güvenlik Korucumuz Hamza Ayaz'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyoruz. Makamı ali olsun." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığı, Şehit Güvenlik Korucusu Hamza Ayaz İçin Taziye Mesajı Yayımladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İçişleri Bakanlığı, Şehit Güvenlik Korucusu Hamza Ayaz İçin Taziye Mesajı Yayımladı - Son Dakika
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