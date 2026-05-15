İçmimarlara Plaket Töreni

15.05.2026 23:18
İçmimarlar Odası Bursa Şubesi, 20 ila 50 yılını dolduran iç mimarlara plaket verdi.

İçmimarlar Odası Bursa Şubesince meslekte 20, 25, 30, 35 ve 50 yılını doldurmuş iç mimarlara plaket verildi.

Nilüfer ilçesindeki bir otelin toplantı salonunda gerçekleştirilen törende konuşan İçmimarlar Odası Genel Başkanı Emrah Kaymak, gecede emeği geçenlere teşekkür etti.

İç mimarlık mesleğinin Türkiye'de 100'üncü yılını doldurduğunu ifade eden Kaymak, iç mimarlığın ihtiyaç ve zorunluluk haline gelen bir meslek olduğunu belirtti.

İçmimarlar Odası Bursa Şubesi Başkanı Nehir Özbey ise şubenin 7. yılının ardından ilk gala gecesini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Gecenin kendileri için anlamlı olduğunu dile getiren Özbey, "Bu yıl İçmimarlar Odası'nın 50. yılı, Bursa şubesinin ise 7. senesi. 7 yıl sonra ilk kez bir gala gecesi düzenliyoruz. Meslekte 20, 25, 30, 35 ve 50 yılını vermiş meslektaşlarımıza plaket takdim etmenin mutluluk ve gururunu yaşıyoruz. Mezuniyet yılını baz alarak meslektaşların meslekte en az 20 yılını doldurmasını göz önünde bulundurduk. 20, 25, 30, 35 ve 50 yıl plaketi takdim ediyoruz. 50 yıl plaketi bir kişiye takdim ediliyor. Toplam 24 kişiye plaket verilecek." dedi.

Konuşmaların ardından meslekte 20, 25, 30, 35 ve 50 yılını doldurmuş 24 kişiye plaketleri takdim edildi.

Program, pasta kesimi ve şarkıcı Hande Ünsal konseriyle sona erdi.

Kaynak: AA

