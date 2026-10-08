ICOMOS Ahşap Komitesi başkanlığına ilk Türk akademisyen Süheyla Koç seçildi

Samsun Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Süheyla Koç, yaklaşık 40 ülkeden 150 uzmanın yer aldığı Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi (ICOMOS) Uluslararası Ahşap Komitesinin (IIWC) başkanlığına seçilen ilk Türk akademisyen olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Doktora döneminde Japonya'da yaklaşık 2 yıl geleneksel ahşap yapıların korunması üzerine araştırma yapan Koç'un, Uluslararası Ahşap Komitesine 2017 yılındaki ilk üyelik başvurusu kabul edilmedi.

Çalışmalarını sürdüren ve 2018 yılında yaptığı başvuru kabul edilen Koç, Uluslararası Ahşap Komitesi üyesi oldu. 2019'da genç temsilci, 2023'te genel sekreter olan Koç, 27 Eylül'de yapılan seçimde oy hakkına sahip 30 ülkeden 25'inin desteğini alarak başkanlığa getirildi.

Görev süresi 3 yıl olan Koç, AA muhabirine, Komiteye ilk üyelik başvurusunun referansı bulunmadığı gerekçesiyle kabul edilmediğini söyledi.

Daha sonra katıldığı bir Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi toplantısında dönemin Komite Başkanı'yla tanıştığını anlatan Koç, "Kendimi anlattım, Japonya'daki çalışmalarımı, tezimde ahşap üzerine çalıştığımı söyledim. Bana, 'Sen bizim üyemiz olmalısın.' dedi. Başkan'ın referansıyla Komiteye üye oldum." ifadelerini kullandı.

Komitede genç temsilcilik ve genel sekreterliğin ardından başkanlığa uzanan süreçte farklı ülkelerden destek gördüğünü belirten Koç, "Son seçimlerde pek çok ülkeden, 'Artık senin başkan olma zamanın geldi' şeklinde destek aldım. Bu benim için ayrı bir sevinç kaynağı oldu. Bir Türk buralara geliyor, bunları temsil ediyor ama dünyanın da desteğini arkasına alıyor." dedi.

Karşılaştığı güçlüklerin kendisini hedefinden vazgeçirmediğini vurgulayan Koç, "Siz çalışmaya devam ettikçe görmeyenler olduğu kadar görenler, destekleyenler de oluyor, pes etmemek gerekiyor. Ben her kapanan kapıda küsüp dönseydim buraya gelemezdim. Çok kapı kapandı. O yol kapanırsa başka yoldan giderim." diye konuştu.

Ahşap mirası tehdit eden sorunlara yönelik çalışmalar yapmayı planlıyor

Başkanlık döneminde Türkiye'nin ahşap mirasının uluslararası tanınırlığını artırmayı hedeflediğini dile getiren Koç, iklim değişikliği, yangınlar ve orman yönetimi gibi ahşap mirası tehdit eden sorunlara yönelik çalışmalar yapacağını kaydetti.

Bir yüksek lisans öğrencisiyle iklim değişikliğinin özellikle Karadeniz Bölgesi'ndeki ahşap yapılara etkileri üzerine çalışma yaptıklarını aktaran Koç, şöyle devam etti:

"Tarihi ahşap yapılar, iklim değişikliği ve yangınlar nedeniyle ciddi risk altında. Dünyanın pek çok yerinde pek çok tarihi ahşap yapıyı yangından dolayı kaybediyoruz. Bir diğeri orman yönetimi. Bir-iki ülke buna başladı ama çoğu ülkede henüz orman planlaması yok. Bunlar sadece Türkiye'nin değil, uluslararası meseleler. Bu konuda henüz belli bir tüzük yok, sadece çalışmalar var. Uluslararası ve Türk uzmanları bir araya getirerek biraz daha geçerliliği olan, uygulanabilir projeler yapma hedefim var."

Geleneksel ahşap yapım tekniklerinin ve bu bilgiyi taşıyan ustaların korunmasını öncelikleri arasında gösteren Koç, "Ahşap yapım teknikleri ve geleneksel bilgi, ustalık, bunu korumamız gerekiyor. Bizim o insanları korumamız gerekiyor. Ahşap ustalarımızı bulup onları yaşayan miras olarak tescillemek, bilgilerini aktarmak ve kayıt altına almak gibi hedeflerimiz var." şeklinde konuştu.

Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın da Koç'un Uluslararası Ahşap Komitesi Başkanlığına seçilmesinin üniversiteleri ve Türkiye açısından önemli bir başarı olduğuna dikkati çekerek, "Hocamızın bu göreve seçilen ilk Türk akademisyen olması ayrıca büyük bir gurur vesilesidir." dedi.