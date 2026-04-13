İcra Dosyaları 35 Milyonu Aştı

13.04.2026 18:40
DEVA Partisi’nden İdris Şahin, Türkiye'deki icra ve iflas dosyalarının artışını ekonomik krize bağladı.

(ANKARA) - DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, 2025 yılı adli istatistiklerine göre icra ve iflas dairelerindeki dosya sayısının 35 milyonu aştığını belirterek, "Adalet Bakanlığı'nın verileri Türkiye'nin ekonomik iflasının adliye koridorlarındaki resmi tescilidir. İktidarın pembe tablosu vitrinde, milletin kara tablosu icra dairesinde" dedi.

Adalet Bakanlığı'nın 2025 yılına ilişkin adli istatistiklerini değerlendirerek, icra ve iflas dosyalarındaki artışın ekonomik krizin yargı sistemine yansıması olduğunu belirten Şahin, "Adalet Bakanlığı'nın verileri Türkiye'nin ekonomik iflasının adliye koridorlarındaki resmi tescilidir. İcra dairelerindeki dosya sayısı 35 milyon 284 bini aşmış durumda. Bu tablo, neredeyse her iki kişiden birinin icralık olduğu anlamına geliyor. İktidarın pembe tabloları vitrinde olabilir ancak milletin kara tablosu icra dairelerinde bekliyor" ifadesini kullandı.

"Yanlış ekonomi politikalarının yükü adliye raflarını çökertiyor"

Şahin, icra dosyalarının sonuçlanma sürelerine dikkat çeken Şahin, "Vatandaş borcunu çeviremiyor, esnaf alacağını tahsil edemiyor. İcra dairelerinde bir dosyanın görülme süresi 883 güne, devreden dosyaların temizlenme süresi ise 1012 güne çıkmış durumda. Yanlış ekonomi politikalarının yükü adliye raflarını çökertiyor. Sorun hukuki değil, cüzdanlardaki boşluktur" dedi.

"İcra dosyalarında kağıtlar değil, sönen hayatlar var"

İcra dosyalarındaki artışın uzun yıllara yayıldığını belirten Şahin, 2016 yılında 26 milyon olan dosya sayısının bugün 35 milyonu aşmasının tesadüf olmadığını kaydetti. Şahin, "Bu dosyaların içinde sadece kağıtlar yok; ödenemeyen kiralar, kapanan dükkanlar, parçalanan aileler ve daralan sofralar var. Devletin görevi vatandaşını icra kapısında sıraya dizmek değil, onu ayakta tutacak bir düzen kurmaktır" değerlendirmesinde bulundu.

"Bu borç prangasıyla yaşanamaz"

Ekonomik istikrar olmadan hukuk sisteminin sağlıklı işlemesinin mümkün olmadığını vurgulayan Şahin, "Türkiye bu borç prangasıyla yaşayamaz. Kriz artık ekonominin değil, adliyenin ana gündemi haline gelmiştir. Milletimizi icra dairelerinin insafına bırakan bu anlayış bir an önce son bulmalıdır" dedi.

Kaynak: ANKA

