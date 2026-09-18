ICRC, Yemen'deki hastaneler için Sana'ya 22 ton tıbbi yardım gönderdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ICRC, Yemen'deki hastaneler için Sana'ya 22 ton tıbbi yardım gönderdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ICRC, çatışmaların sürdüğü Yemen'de hastaneleri desteklemek amacıyla Sana'ya 22 ton hayat kurtarıcı tıbbi yardım gönderdi. Malzemelerin, şiddetlenen çatışmaların baskısı altındaki ülke genelindeki öncelikli hastanelere ve sağlık tesislerine dağıtılması için hızla çalışılıyor.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), çatışmaların yaşandığı Yemen'deki hastaneleri desteklemek üzere 22 ton hayat kurtarıcı tıbbi malzeme ulaştırdığını bildirdi.

ICRC, ordu ile Husiler arasında çatışmaların sürdüğü Yemen'deki duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Yemen'de azalan stokları yenilemek ve savaşta yaralanan, sayıları giderek artan hastalara müdahale eden hastaneleri desteklemek amacıyla bugün Sana'ya 22 ton hayat kurtarıcı tıbbi malzeme ulaştırıldı." ifadeleri kullanıldı.

Bu sevkiyatın, Yemen genelindeki sağlık tesislerini büyük bir baskı altına sokan şiddetlenen çatışmalara yönelik daha geniş kapsamlı bir acil durum müdahalesinin parçası olduğuna değinilen açıklamada, tıbbi malzemeleri ülke genelindeki öncelikli hastanelere ve sağlık tesislerine dağıtmak için hızla çalışıldığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ICRC'nin Yemen Delegasyonu Başkanı Christine Cipolla, "Çatışmalardaki son tırmanış, kritik tıbbi malzeme eksikliği ve savaşta yaralanan hasta akınıyla boğuşan hastaneleri kapasitelerinin ötesinde bir yükle karşı karşıya bıraktı." ifadelerini kullandı.

Cipolla, bu acil desteğin, çatışmaların yaşandığı bölgedeki hastanelerin, çaresiz durumdaki kişilere hayat kurtarıcı bakım sağlamaya devam etmelerine yardımcı olacağını vurguladı.

Yemen'deki çatışmalar

Yemen'de temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar, sahadaki kontrol haritasını belirgin şekilde değiştirdi.

Husiler, Hudeyde vilayetinin tamamında kontrolü sağladıktan sonra Taiz'in batısına doğru ilerleyerek Muha gibi Kızıldeniz kıyısındaki kentleri ve Babulmendep'e erişim sağlayan hatları da ele geçirdi.

Husilerin, Kızıldeniz kıyısındaki Taiz'e bağlı Muha kentinin ardından Babulmendep Boğazı çevresindeki Haniş Takım Adası, Meyyun Adası ile Zubab'ı da ele geçirmesi, çatışma sahasında belirgin değişikliğe neden oldu.

Kaynak: AA
UluslararasıOrta DoğuGüncelSağlıkYemenDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye Kupası’nda inanılmaz gece İki maçta 20 gol çıktı Türkiye Kupası'nda inanılmaz gece! İki maçta 20 gol çıktı
61 yaşındaki adamın cansız bedeni derede bulundu 61 yaşındaki adamın cansız bedeni derede bulundu
Adıyaman Kahta’da 6. kattan düşen 2 çocuk annesi kadın kurtarılamadı Adıyaman Kahta'da 6. kattan düşen 2 çocuk annesi kadın kurtarılamadı
Eyüpsultan’da yanan otobüste ağır yaralanan 10 yaşındaki Nazlı Seraç hayatını kaybetti Eyüpsultan'da yanan otobüste ağır yaralanan 10 yaşındaki Nazlı Seraç hayatını kaybetti
39 ilde koltuklar değişti Müge Anlı’nın eşine kötü haber 39 ilde koltuklar değişti! Müge Anlı'nın eşine kötü haber
Emniyette büyük değişim Gündemdeki iki müdür merkeze çekildi Emniyette büyük değişim! Gündemdeki iki müdür merkeze çekildi
00:28
Kozinoğlu soruşturmasında 4 şüpheliye işlem Aralarında Uğur da var
Kozinoğlu soruşturmasında 4 şüpheliye işlem! Aralarında Uğur da var
00:23
BDDK, İran merkezli bankanın faaliyet izninin kaldırılmasına karar verdi
BDDK, İran merkezli bankanın faaliyet izninin kaldırılmasına karar verdi
00:02
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 2 şüpheli tutuklandı
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 2 şüpheli tutuklandı
23:24
Görevden uzaklaştırılan Savcı Uçuk hakkında gözaltı talimatı
Görevden uzaklaştırılan Savcı Uçuk hakkında gözaltı talimatı
23:12
Japonya’nın eski başbakanı sokakta broşür dağıtırken görüntülendi
Japonya'nın eski başbakanı sokakta broşür dağıtırken görüntülendi
22:54
Duma seçimlerinde çevrimiçi oy kullanan Putin’in bilgisayarındaki işletim sisteminin lisanssız olduğu fark edildi
Duma seçimlerinde çevrimiçi oy kullanan Putin'in bilgisayarındaki işletim sisteminin lisanssız olduğu fark edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2026 00:48:11. #.0.3#
SON DAKİKA: ICRC, Yemen'deki hastaneler için Sana'ya 22 ton tıbbi yardım gönderdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement