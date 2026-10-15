IDA panelinde ASELSAN'ın sipariş hacminin 5 milyar doları geçtiği belirtildi - Son Dakika
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IDA panelinde ASELSAN'ın sipariş hacminin 5 milyar doları geçtiği belirtildi

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IDA TÜRKİYE 2026'daki panelde savunma sanayisinde seri üretim kapasitesi, tedarik zinciri dayanıklılığı ve yerlileşme hedefleri ele alındı. ASELSAN'ın sipariş hacminin bu yıl 5 milyar doları geçtiği, yıl sonunda 7-8 milyar dolar bandına ulaşmasının beklendiği belirtildi.

IDA TÜRKİYE 2026 Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İş Birliği Günleri kapsamında düzenlenen panelde, Türk savunma sanayisinin seri üretim kapasitesindeki artış, kritik ham madde tedariki, alternatif tasarım çözümleri ve donanım altyapılarında yerlileşme hedefleri değerlendirildi.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu IDA TÜRKİYE 2026 Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İş Birliği Günleri, Congresium Ankara'da devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) desteğiyle OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA) tarafından düzenlenen program kapsamında, "Savunma Sanayiinde Tedarik Zinciri Dayanıklılığı" başlıklı panel yapıldı.

SSB Sanayileşme Daire Başkanı Ahmet Tolga Sayın'ın moderatörlüğünü üstlendiği oturumda, ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Murat Aslan, ROKETSAN Satınalma Direktörü Adil Sezengöz ve HAVELSAN Genel Müdür Yardımcısı Kemal Kaptaner sektördeki gelişmelere ilişkin bilgi verdi.

Seri üretim kapasitesi ve alternatif tasarım vurgusu

Sayın, buradaki konuşmasında, Türk savunma sanayisinin yaklaşık 10 milyar dolar ihracat yapabilen ve kritik teknolojileri dost ülkelerle paylaşabilen bir konuma ulaştığını belirtti.

Sektörde prototip aşamasından seri üretim ihtiyaçlarının arttığı bir döneme geçildiğine dikkati çeken Sayın, bu paradigma değişimiyle birlikte sürdürülebilir bir seri üretim kapasitesi kazanmanın kritik olduğunu vurguladı.

Sayın, "Olası bir gerginlik anında artan taleplere karşı üretimin akışkanlığını sağlayacak, kırılganlığı önceden öngörüp önlemlerini aldığınız dayanıklı bir ekosistemde ihtiyaçları hızlıca karşılamak temel hedefimizdir." dedi.

Sayın, ayrıca tasarım süreçlerinde esnekliğin ve tedarik kısıtı olan ürünlere karşı alternatif ham maddelere yönelik tasarımların önemine işaret etti.

"ASELSAN'ın sipariş hacmi 5 milyar doları aştı"

ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Murat Aslan da şirketin sipariş hacminde ciddi bir artış yaşandığını belirterek, "Önceki yıllarda 5 milyar dolara ulaştığımız sipariş hacmimiz, bu yıl şimdiden 5 milyar doları geçti. Yıl sonunda 7-8 milyar dolar bandına ulaşmayı bekliyoruz. İleriye dönük sipariş birikimimiz (backlog) ise 30 milyar dolara yaklaştı." diye konuştu.

ASELSAN'ın yurt içi siparişlerinin 3,8 milyar dolar, mal girişinin ise 3 milyar dolar bandında olduğunu ifade eden Aslan, ürün bazında yerlilik oranında yüzde 80 hedefine ulaştıklarını dile getirdi.

Aslan, Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı (EYDEP) kapsamında onaylı firmalarla çalışmaya özen gösterdiklerini belirterek, siparişlerin neredeyse tamamını akredite ve performansı yüksek firmalara verdiklerini söyledi.

Ham madde krizlerine karşı geliştirdikleri çözümlere de değinen Aslan, termal kameralarda kullanılan ve tedarikinde sıkıntı yaşanan "germanyum" elementi için yenilikçi bir süreç geliştirdiklerini ifade etti.

"Uzun vadeli yatırımlara ihtiyaç var"

ROKETSAN Satınalma Direktörü Adil Sezengöz, şirket siparişlerinin 2023-2024 dönemindeki 1,5 milyar dolar seviyesinden bu yıl itibarıyla 6 milyar doların üzerine çıktığını dile getirdi.

Sipariş artışının alt yüklenici ve tedarikçi ekosisteminde de kapasite artışı gerektirdiğini söyleyen Sezengöz, tasarım aşamasından seri üretime geçişte "üretilebilirlik" odaklı çalışmalara ağırlık verdiklerini, bu kapsamda tasarımcılarla tedarikçileri bir araya getiren çalıştaylar düzenlediklerini belirtti.

Küresel tedarik zincirindeki daralmalara ve jeopolitik belirsizliklere dikkati çeken Sezengöz, şöyle dedi:

"Elektronik komponentte teslim süreleri yeniden 50-60 haftalara, bazı spesifik ürünlerde 80-90 haftalara doğru gidiyor. Bu alanda 10-20 yıl sonrasını hedefleyen, büyük maliyetli ve devlet destekli yapısal, uzun vadeli yatırımlara ihtiyaç duyuluyor."

Yapay zeka altyapılarında yerlileşme hedefi

HAVELSAN Genel Müdür Yardımcısı Kemal Kaptaner de gelirlerinin yüzde 80'inin yazılıma dayalı olduğunu belirterek, şirketin teknoloji ve yazılım odaklı tedarik süreçlerine ilişkin bilgi verdi.

Yapay zeka, veri merkezleri ve veri depolama gibi alanlarda küresel teknoloji üreticilerine bağımlılık riskine işaret eden Kaptaner, " Türkiye'nin geleceği yapay zekadaysa, bu altyapının, soğutma sistemlerinin, sunucuların ve donanımların Türkiye'de üretilmesi önemli bir hedeftir." değerlendirmesinde bulundu.

Etkinlik kapsamında "Küresel Tedarik Zincirinde Büyüyen Türk Firmaları: İhracat ve Başarı Stratejileri" başlıklı bir panel de düzenlendi. Küçükpazarlı Havacılık Genel Müdürü Taha Küçükpazarlı'nın moderatörlüğündeki oturumda, Simsoft Yönetim Kurulu Başkanı Veysi İşler ve Mesan Elektronik Yönetim Kurulu Başkanı Devrim Erol konuşmacı olarak yer aldı.

Etkinlik kapsamındaki bir diğer oturumda ise "Amerika'da Yatırım ve Büyüme Fırsatları" başlıklı panel yapıldı. Manay CPA Şirket Ortağı ve Kaliforniya Ofis Yöneticisi Gülçin Gurule ile ABD Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliğinden Yaprak Çakılcıoğlu, burada konuşmacı olarak bulundu.

Kaynak: AA
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