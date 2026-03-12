İDDEF'ten Ramazan Yardımları

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), Afrika, Asya, Orta Doğu ve Balkan ülkelerinde ihtiyaç sahibi ailelere gıda kumanyaları ulaştırıyor.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, bu yıl "Seninle Bereketlensin" sloganıyla başlatılan ramazan çalışmaları 56 ülke 310 bölgede sürdürülüyor.

Hayırseverlerin destekleriyle hazırlanan, içerisinde temel yaşam gıda malzemelerinin bulunduğu kumanya paketleri, özellikle Gazze, Sudan, Yemen, Suriye, Afganistan ve Arakan gibi kriz bölgelerinde yaşayan aileler başta olmak üzere Afrika, Asya, Orta Doğu ve Balkan ülkelerinde dağıtılıyor.

Yokluk ve yoksullukla mücadele eden binlerce aile, bu ayda kumanya paketleriyle bir nebze de olsa rahat nefes alıyor.

İDDEF ekiplerince yapılan dağıtımlarda kumanya paketleri ihtiyaç sahibi ailelere doğrudan ulaştırılıyor. Böylece ramazanın paylaşma ve dayanışma bereketi dünyanın farklı coğrafyalarında yaşatılıyor.

Hayırseverler, bağışlarını federasyonun internet sitesinden, banka hesap numaralarıyla veya telefondan detaylı bilgi alarak gerçekleştirebiliyor.