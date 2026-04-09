İDDEF\'ten Uluslararası Eğitim Buluşması

İDDEF, İstanbul'da İslami ilimler üzerine buluşma düzenleyerek, eğitimde ortak vizyon belirledi.

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), İstanbul'da "Uluslararası İlmi İstişare Buluşması" düzenledi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, İDDEF'in yurt dışında sürdürdüğü eğitim faaliyetleri kapsamında 30'u aşkın ülkeden İslami ilimler alanında görev yapan hocalar ve kanaat önderleri, İstanbul'da düzenlenen "Uluslararası İlmi İstişare Buluşması"nda bir araya geldi.

"Sahih İslami Eğitimin Önemi ve İDDEF'in Eğitimde Gelecek Vizyonu" temasıyla gerçekleştirilen buluşmada, farklı coğrafyalarda yürütülen eğitim faaliyetleri kapsamlı şekilde ele alınırken, ümmetin geleceğine yönelik ortak bir eğitim perspektifi ortaya konuldu.

Program sonunda hazırlanan sonuç raporu, Fatih'te bulunan Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde kamuoyuyla paylaşıldı.

Programın açılışında konuşan İDDEF Genel Başkanı Mehmet Turan, yapılan buluşmanın sadece bir toplantı olmadığını vurgulayarak, ümmetin geleceğine dair ortak bir sorumluluğu paylaşmak, tecrübelerini birleştirmek ve İslami eğitimin yarınlarını birlikte inşa etmek üzere bir araya geldiklerini söyledi.

İDDEF'in kurulduğu günden bu yana, eğitimi ümmetin ihyası ve inşasının temel unsuru olarak gördüğünü ifade eden Turan, dünyanın farklı bölgelerinde yürütülen çalışmalarla ilmin ve hikmetin yayılmasına katkı sunmayı hedeflediklerini belirtti.

Sonuç bildirgesi

Program sonunda hazırlanan sonuç bildirgesiyle, İDDEF'in eğitim alanındaki temel ilkeleri ve gelecek vizyonu paylaşıldı.

Bildirgede, sahih İslami eğitimin, "Ehl-i Sünnet ve'l-Cemaat" çizgisinde, usta kadrolar tarafından ve usulüne uygun şekilde sürdürülmesinin temel öncelik olduğu vurgulandı.

Eğitimin yalnızca bireysel değil, toplumsal kalkınmanın da en güçlü aracı olduğu ifade edilen bildirgede, faaliyetlerin 56 ülkede ortak istişare modeliyle sürdürüleceği, her bölgede yerel alimlerle ve kanaat önderleriyle birlikte hareket edilerek, kalıcı ve yerel ihtiyaçlara uygun eğitim modellerinin geliştirileceği ifade edildi.

Bildirgede, uzun vadeli hedefler arasında, en küçük yerleşim birimlerine kadar her bölgede en az bir erkek ve bir kız medresesi açılması yer alırken, eğitim çalışmalarının en az 50 yıllık stratejik bir vizyonla planlandığı belirtildi.

Savaş, doğal afet ve kriz dönemlerinde eğitim faaliyetlerinin kesintiye uğramaması için hızlı ve koordineli müdahale mekanizmalarının oluşturulacağı aktarılan bildirgede, özellikle Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekilerek, eğitimin kriz anlarında dahi ümmetin direncini ayakta tutan en önemli unsur olduğu vurgulandı.

Sonuç bildirgesinde, eğitim merkezli çalışmalarla dünyanın farklı bölgelerinde ilim, ahlak ve insani kalkınmanın yaygınlaştırılmasının hedeflendiği ifade edildi.

Kaynak: AA

Osmaniye’de sel felaketi: İki kişinin cansız bedenine ulaşıldı Osmaniye'de sel felaketi: İki kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Hande Erçel’in uyuşturucu test sonucu belli oldu Hande Erçel’in uyuşturucu test sonucu belli oldu
Trump’ın ateşkes açıklamasının ardından brent petrol fiyatı düştü Trump'ın ateşkes açıklamasının ardından brent petrol fiyatı düştü
Trump’ın ardından İran ve İsrail de iki haftalık ateşkesi kabul etti Trump'ın ardından İran ve İsrail de iki haftalık ateşkesi kabul etti
İran’dan zafer açıklaması geldi, Trump yalanladı İran'dan zafer açıklaması geldi, Trump yalanladı
İran, Hürmüz Boğazı’nı iki hafta süreyle açtı İran, Hürmüz Boğazı'nı iki hafta süreyle açtı

00:21
APP plakayı şoförler odası ücretsiz değiştirecek
23:26
Alkollü Sürücü Polisi Kandırmaya Çalıştı
23:24
Okan Buruk’tan açıklama: İşte Osimhen’in geri dönüş maçı
23:23
İsrail, Beyrut’u bir kez daha bombaladı
23:10
Kız öğrenci yurdunda skandal iddia Öğrencilerin odasına kadar gidip el salladı
22:39
ABD ateşkesi bozmaya hazır Deniz piyadeleri Abraham Lİncoln’de
