İddiaya göre Atilla Taş'ın 14. kattan düşüp ölen kızı Mezitli'de toprağa verildi - Son Dakika
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İddiaya göre Atilla Taş'ın 14. kattan düşüp ölen kızı Mezitli'de toprağa verildi

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İddiaya göre Atilla Taş\'ın 14. kattan düşüp ölen kızı Mezitli\'de toprağa verildi
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Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı, iddiaya göre Erdemli'deki bir sitenin 14'üncü katından düşerek yaşamını yitirmesinin ardından Mezitli Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze namazına babası Atilla Taş, annesi İlkay Sarıköse, yakınları, müzisyenler ve vatandaşlar katıldı.

ŞARKICI Atilla Taş'ın Mersin'de bir sitedeki apartmanın 14'üncü katından düşüp yaşamını yitiren kızı Sezen Taş (34) son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün sabah saatlerinde Erdemli ilçesi Çeşmeli Mahallesi'nde Liparis 5 Tatil Sitesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş, iddiaya göre 14'üncü kattan düştü. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, 2 çocuk annesi Sezen Taş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Eşiyle ayrıldıktan sonra psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edilen ve intihar ettiği üzerinde durulan Sezen Taş'ın cenazesi, bugün otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak tören için Mezitli Mezarlığı'na getirilerek cenaze namazı kılındı. Taş'ın cenazesine babası Atilla Taş, annesi İlkay Sarıköse, yakınları, müzisyenler ve vatandaşlar katıldı. Törende gözyaşı döken Atilla Taş'ı, yakınları teskin etti. Sezen Taş'ın cenazesi daha sonra gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
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