İddiaya göre Esenler'de yolun karşısına geçmek isteyen kişi tabelaya tırmandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Esenler'de Metris-Esenler bağlantı yolunda sabah saatlerinde bir kişi, iddiaya göre karşıya geçmek için yön tabelasının demirlerine tırmandı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
ESENLER'de yolun karşısına geçmek için yön tabelasının demirlerine çıkan kişi, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, sabah saatlerinde Metris- Esenler bağlantı yolunda meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmek isteyen bir kişi, yoldaki yön tabelasının demirlerine tırmandı. Tehlikeli anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: DHA
Sizin düşünceleriniz neler ?