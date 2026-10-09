İddiaya göre eski Trump yetkililerinden biri PDVSA ile anlaşan şirkette çalışıyor

ABD'de Başkan Donald Trump yönetiminin bazı eski yetkililerinin Venezuela'nın petrol sektöründe faaliyet gösteren şirketlerde işe başladığı öne sürüldü.

The Washington Post gazetesinin aralarında ABD'li yetkililerin, yatırımcıların ve Venezuela iş dünyasından isimlerin bulunduğu kaynaklara dayandırdığı haberde, Venezuela'daki şirketlerin ve yatırımcıların Beyaz Saray'a yakın ve Trump yönetiminin bu konudaki politikalarını bilen isimleri işe almak istediği iddia edildi.

Haberde, ABD Ulusal Güvenlik Konseyinde (NSC) Batı Yarımküreden sorumlu direktörlük görevini yürütmüş Michael Jensen'in, mayıs sonunda görevinden ayrılmasından bir ay sonra Venezuela'da petrol ticareti yapmak isteyen iş insanı Fred Ehrsam'ın kurduğu enerji şirketi Primavera'da çalışmaya başladığı belirtildi.

Şirketin Jensen'in başkan yardımcısı olarak çalıştığını doğruladığı ancak görevinin hükümetle ilişkileri kapsamadığı, çalışmalarının Venezuela'da enerji arama faaliyetleri için gereken güvenlik ve insan kaynakları altyapısının kurulmasını içerdiği ifade edildi.

Haberde, bu yıl Trump tarafından Bilim ve Teknoloji Danışmanları Konseyine atanan Ehrsam'ın şirketi Primavera'nın ise Venezuela'nın devlet petrol şirketi PDVSA ile geçen ay üretim anlaşmaları imzalandığına dikkat çekildi.

Beyaz Saray Ulusal Enerji Hakimiyeti Konseyinde kıdemli politika danışmanı olarak görev yapmış Brittany Kelm'in de ağustosta görevinden ayrılarak Houston merkezli Sable Offshore'un Washington ofisinde başkan yardımcısı olarak çalışmaya başladığı kaydedildi.

Kelm'in sosyal medya paylaşımında, Beyaz Saray'daki görevi sırasında Venezuela'nın enerji sektörünün yeniden açılmasına ve ülkeyle diplomatik ilişkilerin canlandırılmasına katkı sağladığını yazdığı aktarıldı.

Haberde, Sable Offshore'un Venezuela hükümetiyle petrol sahalarının geliştirilmesine yönelik sözleşmeler için görüştüğü öne sürülürken şirketin konuyla ilgili açıklama yapılması talebine yanıt vermediği belirtildi.

ABD'li eski yetkililer ve yönetime yakın isimler lobi şirketlerinde

Haberde ayrıca, Dışişleri Bakanlığının eski kıdemli danışmanı Micah Thomas Ketchel'in ise geçen yıl görevinden ayrılarak lobi şirketi Ballard Partners'ta işe başladığı iddiasına yer verildi.

Trump'ın seçim kampanyası danışmanı Carlos Trujillo'nun 2021'de kurduğu lobi şirketi Continental Strategy'nin ise Venezuela'da en az 12 müşterisi bulunduğu ve müşterilerin çoğunun enerji sektöründeki ABD'li şirketlerden oluştuğuna dikkat çekildi.

Haberde, çevre kuruluşu Dünyanın Dostları'nın (Friends of the Earth) Continental Strategy'i de Venezuela ile kurulan yeni ilişkiden kazanç sağladığı öne sürülen 6 lobi şirketinden biri olarak gösterdiği kaydedildi.

Trump'ın ilk dönemindeki Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Enerji Bakanı Dan Brouillette ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Kimberly Breier'in de Venezuela'dan ABD'ye gübre gönderilmesine yönelik anlaşma hazırladığı iddiasına yer verilen haberde, Trump'ın ikinci döneminde Latin Amerika özel temsilcisi olarak görev yapan Mauricio Claver-Carone'nun ise konuya dair "Herkes Venezuela'da. Şu anda en gözde pazarın Venezuela olduğu bir sır değil." dediği aktarıldı.

Öte yandan haberde, eski Başkan Joe Biden yönetiminde NSC'de Batı Yarımküre'den sorumlu kıdemli direktörlük görevinde bulunmuş Juan Gonzalez'in de danışmanlık çalışmaları için Venezuela'ya giderek bilgi topladığı belirtildi.

Yasal çerçeve ve Beyaz Saray'ın yanıtı

Haberde, yasaların eski ABD'li yetkililerin görevden ayrıldıktan sonraki işlerinde hükümete lobi yapmalarını yasakladığı, bazı üst düzey yetkililerin ise görevden ayrıldıktan sonra bir yıl boyunca hizmet ettikleri kuruma yönelik lobicilik faaliyeti yürütmesini engellediği ifade edildi.

Beyaz Saray tarafından konuya dair yapılan yazılı açıklamada ise yürütme organı çalışanlarının tamamı için geçerli olan kanuni kısıtlamaların eski Beyaz Saray personeli için de geçerli olduğu, görevden ayrılan isimlerin bu kısıtlamalar konusunda bilgilendirildiği ve Beyaz Saray'ın bu hükümlere tam olarak uyulmadığına inanması için bir neden bulunmadığı belirtildi.