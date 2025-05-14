Batman İl Sağlık Müdürlüğünce, toplum sağlığını desteklemek amacıyla yürütülen "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası kapsamında, vatandaşların bilinçlendirilmesine yönelik etkinlik düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince Atatürk Parkı'nda kurulan stantta vatandaşların boy ve kilo ölçümleri yapılarak beden kitle indeksleri hesaplandı.

Elde edilen verilere göre, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması amacıyla vatandaşlar sağlık merkezlerine yönlendirildi.